La Casa de los Famosos 2026: ¿Quién es el eliminado de hoy 13 de abril?

Este lunes 13 de abril hay una placa con 12 participantes nominados en La Casa de los Famosos 2026, pues con una ruleta que modificó todo el pasado miércoles, fueron todos los habitantes, excepto por Laura G (líder de la semana) quienes quedaron en la placa.

Los nominados de la semana en La Casa de los Famosos fueron

Laura Zapata

Caeli

Kenny Rodríguez

Josh Martínez

Laura González

Fabio Agostini

Stefano Piccioni

Celinee Santos

Yoridan Martínez

Kenzo Nudo

Curvy Zelma

Eduardo Antonio “El Divo”

Horacio Pancheri

Luis Coronel

Cabe mencionar que sin embargo, fue Stefano quien se convirtió en el salvado de la semana, motivo por el que él no está en riesgo de quedar fuera de la competencia.

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Para votar en La Casa de los Famosos 2026 debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.

Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes:

Jueves: entre aproximadamente las 8:30 p.m. ET y las 9:30 p.m. ET

Viernes: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Domingos: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Lunes: de las 7:00 p.m. ET hasta aproximadamente entre las 7:30 p.m. y 8:30 p.m. ET.

INFORMACIÓN EN DESAROLLO