La Casa de los Famosos 2026: Ellos son los nominados de la semana hoy 8 de abril

Es miércoles de nominaciones y los participantes restantes de La Casa de los Famosos 2026 se encuentran en un momento clave del programa. Esta semana Laura G se convirtió en la líder de la semana, por lo que cuenta con inmunidad y el beneficio de dormir en la suite, además de la posibilidad de salvar a alguien y sentenciar a otro.

Decidió llevar a Yoridan a la suite de líder, pues él aún no conocía dicho lugar. A pesar de ello, horas después la pudimos ver un poco arrepentida de la elección, pues él malinterpretó sus intenciones.

Laura G ayer se veía bien arrepentida de subir a Yoridan por la carpeta falsa....sobre todo porque él si quiere#LaCasaDeLosFamosos #LCDLF6pic.twitter.com/9qvZ38P5rj — Mr Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) April 8, 2026

Nominados de la semana en La Casa de los Famosos 2026

Desde este martes, Kenny quedó nominado por elección de la líder. El resto de los habitantes que quedaron en la placa fueron definidos por unas votaciones con un juego de ruleta implicado.

Para votar en La Casa de los Famosos 2026 debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.

Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes:

Jueves: entre aproximadamente las 8:30 p.m. ET y las 9:30 p.m. ET

Viernes: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Domingos: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Lunes: de las 7:00 p.m. ET hasta aproximadamente entre las 7:30 p.m. y 8:30 p.m. ET.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO