La Casa de los Famosos 2026: ¿Quién es el eliminado de hoy 6 de abril?

Este lunes se define quién es el eliminado de la semana en La Casa de los Famosos 2026, en uno de los momentos más tensos del reality show. Los nominados son Stefano, Laura G, Julia, Fabio y El Divo, después de que Celinee fuera salvada por Kenny, el líder de la semana.

¿Quién es el eliminado de hoy en LCDLF?

Antes de que se revelara al eliminado de la semana, en redes sociales se especulaba que podría tratarse de El Divo, de acuerdo con supuestas filtraciones, aunque las opiniones de los Internautas se encontraban divididas.

Actualmente, en la casa se viven nuevamente grandes tensiones, pues los famosos se dividen en dos grandes bandos: Los Guerreros de la Luz y La Resistencia. Por su parte, el único que parece no haberse decidido es Yoridan, lo que muchos esperan que le pase factura tarde o temprano.

Entre fiestas y celebraciones por una semana más en el proyecto, no faltan las intensas peleas que llegan a niveles insospechados. Tan solo hace un par de días, los ánimos entre los habitantes se encendieron por una simple agua de Jamaica.

Para votar en La Casa de los Famosos 2026 debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.

Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes:

Jueves: entre aproximadamente las 8:30 p.m. ET y las 9:30 p.m. ET

Viernes: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Domingos: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Lunes: de las 7:00 p.m. ET hasta aproximadamente entre las 7:30 p.m. y 8:30 p.m. ET.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO