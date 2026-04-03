La fuerte pelea en La Casa de los Famosos 2026 por un agua de Jamaica | VIDEO

La fuerte pelea en La Casa de los Famosos 2026 por un agua de jamaica

La Casa de los Famosos 2026 se encendió nuevamente, ahora por un enfrentamiento entre Julia Argüelles, Caeli y Laura Zapata, quienes se enfrentaron por un agua de Jamaica, dejando ver la fuerte enemistad que existe entre ellas.

Es bien sabido que en La Casa de los Famosos 2026, las peleas pueden suceder hasta por los detalles más pequeños cuando hay una mala convivencia y la comida se convierte casi siempre en el centro de polémicas, como ocurrió en la versión mexicana con un mango en 2024.

Julia quería algo refrescante y tomó la agua de Jamaica 🤭🤣🤣 #LCDLF6 pic.twitter.com/vM1J6OMmB3 — Briii1998 ☕︎︎ ☄︎ (@briii_1998) April 3, 2026

Ahora, el momento que no tardó en hacerse viral lo protagonizó Julia Argüelles, quien quería tomarse un agua de Jamaica para refrescarse. Quienes la prepararon fueron integrantes del equipo enemigo, por lo que enseguida, Laura Zapata expresó su inconformidad.

En el video, podemos ver cómo varios integrantes del programa discuten entre la cocina y el comedor de la casa, mientras que la actriz lleva en una mano un vaso con agua. Después de unos momentos, Laura se percata de esto último.

“Oye, ¿por qué toma mi agua de Jamaica?“, pregunta Zapata, ”esa agua de Jamaica la hice yo", expresa y trata de quitarle el vaso. “Jefa, me está agrediendo la señora”, replica Argüelles.

Posteriormente, La Casa de los Famosos subió un video donde las partes involucradas en la pelea dan sus puntos de vista. “¿Cómo vas a querer compartir algo que hiciste con amor con una tipeja loca que todo el tiempo está insultando? Con mamá, no", contó.

Las opiniones en redes sociales se dividieron, pues si bien algunos acordaban en que Julia no hizo nada malo, otros aseguraron que Caeli y Laura Zapata tenían derecho a no darle agua de Jamaica si no lo querían. Algunas reacciones fueron: