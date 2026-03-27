Acusan a Laura Zapata de ‘racista’ tras fuerte ataque a El Divo en La Casa de los Famosos | VIDEO

Laura Zapata se ha convertido en el centro de la polémica después de que en medio de su posicionamiento contra El Divo, realizó declaraciones por las que ha sido señalada como racista, pues hizo referencia a la etnia del famoso.

La Casa de los Famosos 2026 ha mostrado una versión mucho más dramática y oscura de las celebridades, pues el nivel de agresiones verbales llegó al grado en que han habido varios castigos para los participantes como la reciente expulsión de Oriana.

Ay, Divo no deja que den réplicas #lcdlf pic.twitter.com/MTKBjVMflj — Vaya Vaya (@vayavayatv) March 27, 2026

Sin embargo, parece ser que Laura Zapata no se preocupa por las amonestaciones que pueda recibir por mostrar una ideología fuertemente criticada en el territorio americano, donde se transmite de manera oficial La Casa de los Famosos 2026.

Laura Zapata es tachada de racista por fuerte comentario

El momento ocurrió este jueves 26 de marzo en el posicionamiento, un momento en que los participantes hablan con los habitantes nominados y que da pie a fuertes encontronazos, como el que protagonizó ahora la hermana de Thalía con El Divo.

La discusión que rápidamente se hizo viral en redes sociales, muestra a la actriz visiblemente molesta con el cantante después de que él la acusara de ser irrespetuosa y homofóbica.

Laura aseguró que El Divo es “falso” y después declaró: “Cuando ofendieron a tu raza, porque tu eres de la raza negra como yo soy de la raza blanca, te quedaste callado”, señaló.

A Fabio quizás lo sacan el lunes por decirle todas sus verdades a Laura Zapata... pero se va dando quizás EL MEJOR POSICIONAMIENTO DEL SHOW. 💣🔥



HISTÓRICO EL CANARIO.#LCDLF6 pic.twitter.com/YLm15e8Q0m — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) March 27, 2026

Fue entonces que Jimena Gallego interrumpió el acalorado encuentro para pedir que no se hablara de razas. A pesar de las advertencias, Zapata agregó: “24 hora vi a Josh y Celinee llorando y fuiste incapaz de apoyar a los de tu raza”, acusó. Mientras tanto, El Divo acusaba a la mujer de “falsa” y mencionaba ser mulato.

El público recordó como este año en la versión colombiana del programa expulsaron a una participante por un comentario similar. Algunas reacciones de los Internauras por el momento fueron:

“A mi Johanna Fadul en Colombia la expulsaron por menos“.

“Qué racista la vieja”.

“No deben permitir comentarios así”.

“Si es intento de menospreciar, es racismo”.

Después de este momento, en redes sociales también se hizo viral otro video donde El Divo se encuentra en la sala con uno de sus compañeros cuando Caeli y Laura Zapata hablan de lanzarle unas joyas que el músico le había dado.

“Pero no en la cara, no te vayan a regañar a ti”, dice la influencer, mientras que Zapata lanza los objetos contra el músico y le dice “ahí están tus regalos”, un momento que generó indignación.