La Casa de los Famosos 2026: Ellos son los nominados de la semana hoy 4 de marzo

Este miércoles 4 de marzo llega el momento de la segunda nominación de La Casa de los Famosos 2026, después de que se ajustaran los días para incluir el destierro de dos participantes cada domingo en el reality show.

Este martes, Stefano se convirtió en el líder de la semana en La Casa de los Famosos 2026. Su habilidad lo llevó a derrotar al resto de los participantes en el reto para conseguir los beneficios que da el liderazgo.

¿Quién quedó nominado esta semana en La Casa de los Famosos 2026?

Stefano subió con Fabio y Curvy Selma a la habitación por un pequeño cambio en la dinámica que sacudió al programa de telerrealidad. Además, eligió a Josh Martínez como el primer nominado de la semana 3.

El resto de los nominados serán revelados durante la gala.

Para votar en La Casa de los Famosos 2026 debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.

Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes:

Jueves: entre aproximadamente las 8:30 p.m. ET y las 9:30 p.m. ET

Viernes: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Domingos: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Lunes: de las 7:00 p.m. ET hasta aproximadamente entre las 7:30 p.m. y 8:30 p.m. ET.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO