La Casa de los Famosos 2026: ¿Quién es el eliminado de hoy 2 de marzo?

Este lunes 2 de marzo se da a conocer quién es el segundo eliminado de La Casa de los Famosos 2026, después de que el programa se encendiera en diversas polémicas protagonizadas por participantes que nunca se quedan callados.

Los nominados de la segunda semana en La Casa de los Famosos 2026 fueron:

Kunno

Lupita Jones

Curvy Selma

Kenzo

Laura G

Oriana

Kenny Rodríguez

Stefano

Sergio Mayer

Fabio

El primer nominado de la semana fue seleccionado por la líder, Celiné, el pasado martes. Ella decidió que Kunno quedara directamente en la placa, una noticia que lo sorprendió y lo pone en riesgo de salir de la competencia en sus primeras semanas.

Si bien al inicio de las nominaciones semanales eran 11 las personas dentro de la placa, recientemente Laura Zapata se convirtió en la habitante que se salvó por el deseo de Yoridan, quien robó el beneficio de salvación a Celinée.

¿Quién es el eliminado de hoy 2 de marzo?

En redes sociales, antes de que se diera a conocer al eliminado, en redes sociales se pedía la salvación de Oriana, Fabio, Lupita Jones y Curvy Selma, entre varios otros. Adivinar quién sería el eliminado era una tarea complicada al tratarse de una tabla multitudinaria en un momento temprano de la competencia.

El proyecto ha destacado por su explosividad en esta nueva temporada, donde los participantes demuestran que no quieren quedarse callados frente a lo que les incomoda y de este modo, envían mensajes más que contundentes a sus compañeros y al público.

Para votar en La Casa de los Famosos 2026 debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.

Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes:

Jueves: entre aproximadamente las 8:30 p.m. ET y las 9:30 p.m. ET

Viernes: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Domingos: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Lunes: de las 7:00 p.m. ET hasta aproximadamente entre las 7:30 p.m. y 8:30 p.m. ET.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO