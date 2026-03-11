La pelea de Stefano Piccioni y Laura Zapata en LCDLF; la actriz rompe en llanto | VIDEO

La pelea de Stefano Piccioni y Laura Zapata en LCDLF; la actriz rompe en llanto

La sexta temporada de La Casa de los Famosos (LCDLF) no deja de sorprender al público con los candentes enfrentamientos entre los habitantes del reality.

Uno de los momentos más comentados ocurrió recientemente entre la actriz mexicana Laura Zapata y el modelo italiano Stefano Piccioni, cuyo altercado provocó una crisis emocional en la actriz, quien terminó rompiendo en llanto frente a las cámaras.

El episodio ocurrió tras la eliminación de Sergio Mayer y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando debate. Algunas personas aseguran que las lágrimas de la intérprete mexicana son una artimaña para ganar la empatía del público, mientras otros afirman que su sentir es real.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, la discusión entre los habitantes de LCDLF de Telemundo comenzó cuando Stefano Piccioni gritó frente a Laura Zapata: “¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo!”, en señal de victoria por la eliminación del actor Sergio Mayer. El ambiente de tensión dentro del reality aumentó de inmediato.

La actriz, visiblemente afectada, expresó a sus compañeros: “No, no, no, no por favor, yo no quiero que venga Stefano. ¡No quiero que venga! No que no se me acerque”. Mientras tanto, otros compañeros gritaron que Stefano “no había hecho nada” y que dejaran “los panchos”.

Fue entonces cuando el actor argentino Horacio Pancheri intervino bastante molesto y confrontó al influencer Stefano Piccioni. “¿Que no ha hecho nada? Tiene miedo, quiero que sepas que no le grites a ella, es una señora grande. Mira cómo está la señora”, señaló mientras el resto de los habitantes intentaban alejarlo del italiano.

La producción incluso tuvo que cortar la transmisión de LCDLF en ciertos momentos para evitar que la situación escalara aún más.

MADRE MÍA QUE CASI LLEGAN A LAS MANOS



y todo porque laura zapata empezó a llorar diciendo que no quería que stefano se le acercara, vaya bicha teatrera la anciana#LCDLF6 pic.twitter.com/1bs227GKiG — aroa 🍒 (@uwmohn) March 10, 2026

En redes sociales el momento se volvió viral enseguida, pues usuarios compartieron el fragmento. Sin embargo, la escena causó un fuerte debate, dado que algunas personas aseguran que el llanto de Laura Zapata se trata de una estrategia para ganar empatía y que eliminen a Stefano Piccioni. Mientras que otro grupo comenta que el italiano debe salir y que la crisis de la actriz fue real.

