Sergio Mayer sale eliminado de La Casa de los Famosos ¿Vuelve a su cargo como diputado?

Sergio Mayer fue eliminado del reality show por el que pidió licencia en su cargo de diputado; duró tres semanas

Sergio Mayer, eliminado de La Casa de los Famosos
Sergio Mayer, eliminado de La Casa de los Famosos Foto: Telemundo
Por:
Karen Rodríguez

Sergio Mayer fue el tercer eliminado de La Casa de los Famosos de Telemundo, luego de que pidió licencia a su cargo como diputado en el Congreso de México.

El actor y cantante duró solo tres semanas en el reality show, por lo que ahora la cuestión es si regresa a la Cámara de Diputados, tras ausentarse para participar en el programa.

Mayer fue nominado junto a Josh, Celinee, Jailyne, Caeli y Julia, aunque el ex solo para mujeres sentía que tenía asegurada su estancia en el programa, se quedó hasta el final con Julia, quien lo eliminó del reality show.

Sergio Mayer pidió licencia para entrar a LCDLF

Sergio Mayer causó polémica hace unas semanas cuando se reveló que había pedido licencia a su cargo como diputado para poder ir al programa que se transmite en Estados Unidos.

El actor dejó su cargo y en su lugar el diputado suplente tomó protesta.

El escándalo fue tal que se reveló que Mayer tenía poca asistencia a la Cámara de Diputados y muy pocas propuestas presentadas.

Pero todo estalló cuando en redes sociales revivieron una entrevista en la que él aseguró que nunca hizo y nunca tomaría licencia para poder participar en alguna película o proyecto.

Los usuarios se molestaron mucho con las declaraciones de Mayer, pues lo calificaron de ser incongruente.

¿Sergio Mayer volverá a ser diputado tras salir de La Casa de los Famosos?

Por su parte, Morena, partido en el que milita, tampoco vio bien las acciones del artista y Luis María Alcalde, dirigente nacional del partido, informó que se inició un proceso en contra de Mayer y se les suspendieron sus derechos partidistas.

Así que es muy probable que no regrese a ser diputado después del escándalo que se generó.

Se espera que Mayer ofrezca sus primeras declaraciones sobre esta polémica, ahora que salió del programa y retome el contacto en las redes sociales.

