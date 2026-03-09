La Casa de los Famosos 2026: ¿Quién es el eliminado de hoy 9 de marzo?

Este lunes 9 de marzo se define quién es el tercer eliminado de La Casa de los Famosos 2026, reality show de Telemundo que ha conquistado al público latino a nivel internacional con la participación de grandes estrellas de la industria de la farándula y el entretenimiento.

En esta semana, son seis los participantes que se encuentran nominados en La Casa de los Famosos 2026. Se tratan de Sergio Mayer, Caeli, Celinee, Josh Martínez, Julia Arguelles y Jailyne Ojeda.

¿Quién es el eliminado de hoy 9 de marzo?

En redes sociales antes de la transmisión de la gala de eliminación, se hablaba de apoyar a celebridades como Julia, Jayline y Josh, por lo que rápidamente otras estrellas como Caeli y hasta Sergio Mayer quedaron entre los nombres de posibles eliminados.

El proyecto ha destacado por su explosividad en esta nueva temporada, donde los participantes demuestran que no quieren quedarse callados frente a lo que les incomoda y de este modo, envían mensajes más que contundentes a sus compañeros y al público.

Para votar en La Casa de los Famosos 2026 debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.

Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes:

Jueves: entre aproximadamente las 8:30 p.m. ET y las 9:30 p.m. ET

Viernes: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Domingos: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Lunes: de las 7:00 p.m. ET hasta aproximadamente entre las 7:30 p.m. y 8:30 p.m. ET.

