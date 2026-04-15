¿La boda religiosa de Nodal y Ángela Aguilar se retrasó por una infidelidad?

La boda religiosa entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, proyectada originalmente para mayo de 2026, se encuentra en un limbo que ha desatado un escándalo mediático.

Lo que inicialmente se presentó como una medida de seguridad en México, ahora se ve empañado por rumores de una presunta infidelidad que podría fracturar el compromiso de la pareja.

A mediados de abril, Nodal anunció la suspensión indefinida del enlace. El cantante justificó la decisión citando la crisis de seguridad en Zacatecas, estado donde planeaban realizar la ceremonia cerca del rancho El Soyate.

Hasta ahora no hay fecha nueva para reanudar el casamiento ı Foto: Redes sociales

Según el intérprete, un incidente reciente donde un objeto casi explota cerca de su vehículo generó un susto mayúsculo en Ángela, obligándolos a priorizar su integridad física.

“No hay fechas, simplemente se pospone hasta que la situación mejore”, sentenció el artista, dejando claro que el evento no ocurriría bajo las condiciones actuales.

¿Con quién le es infiel Nodal a Ángela Aguilar?

Sin embargo, el periodista Javier Ceriani ha contradicho la versión oficial, sugiriendo que el verdadero motivo del retraso es una crisis de pareja. De acuerdo con sus reportes, Ángela habría descubierto una supuesta relación que Nodal mantiene con una mujer dominicana residente en Miami.

El periodista afirma que el cantante aprovecha sus viajes a Estados Unidos para encontrarse con esta mujer en un exclusivo complejo del downtown de la ciudad.

Según esta fuente, la familia Aguilar ya tendría conocimiento de estos encuentros secretos, lo que habría puesto en jaque la confianza y el futuro de la unión religiosa.

Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha emitido un comunicado para desmentir las acusaciones de infidelidad.

Mientras tanto, ambos mantienen un perfil enfocado en sus carreras profesionales en redes sociales, evitando abordar directamente el escándalo.

Por ahora, el evento más esperado del regional mexicano permanece en pausa, mientras el público espera una confirmación que aclare si habrá boda o si la relación enfrentará su crisis definitiva.