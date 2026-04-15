La polémica en torno al más reciente video musical de Christian Nodal, titulado “Un vals”, sigue dando de qué hablar en redes sociales y recientemente ha escalado al terreno legal. La modelo mexicana Dagna Mata, quien protagonizó el clip, denunció públicamente que no recibió el pago justo por su participación y que además se hizo un mal uso de su imagen.

La joven radicada en España aseguró que se encuentra en medio de un proceso judicial que busca esclarecer las condiciones bajo las cuales fue contratada. Mata asegura que firmó como extra, pero resultó ser la protagonista del video.

Dagna Mata procede legalmente contra Nodal tras polémica por clip musical; no le pagaron lo justo, dice

Dagna Mata explicó a través de un video publicado en sus historias de Instagram y en TikTok que fue contratada como extra, pero terminó desempeñando el rol de protagonista en el video de Nodal. Pese a ello, aseguró que el pago acordado no corresponde a la relevancia que su imagen adquirió en la producción.

“Yo no me presté a esto, lo que se me ofreció en el contrato que firmé fue como ‘figuración’, o sea como extra, y que mi aspecto físico no era relevante porque sólo iba a salir unos segundos”, dijo Dagna Mata.

“Estoy en una posición en la que se me está acusando simplemente por hacer mi trabajo. En ningún momento fue mi intención generar chisme o dañar a otra persona. Simplemente quiero que se haga justicia”, expresó.

La modelo Dagna Mata también denunció que ha sido víctima de acoso y críticas en redes sociales, especialmente por las comparaciones con Cazzu: “Me acusan de ser poco profesional, pero alguien poco profesional son las personas que no te pagan tu trabajo y se aprovechan”.

Finalmente, Dagna Mata agradeció a quienes la han apoyado durante esta polémica en torno al clip musical de “Un Vals” de Nodal. “Muchas gracias por sus mensajes y a quienes me han estado apoyando”, dijo.

Aseguró: “Sepan que de este lado no voy a permitir que me callen”.

Mientras que, en una entrevista para Hoy, declaró que el equipo de Nodal, con quienes grabó en febrero, prometió pagarle en 30 días, pero que ya han pasado 90 días y aún no le depositan. Además, anunció que ya toma asesoría legal para iniciar un proceso contra el cantante.