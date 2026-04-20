The Weeknd en México: ¿Quién es la cantante telonera para sus conciertos en el Estadio GNP?

The Weeknd está de vuelta en México para ofrecer una serie de conciertos en el Estadio GNP Seguros que prometen ser históricos, pues han causado gran expectativa entre los seguidores del artista estadounidense.

Serán tres las presentaciones de The Weeknd en México, los días 20, 21 y 22 de abril. De este modo, el artista promete reunir un total de 180 mil personas durante los tres días en los que contará con una telonera de lujo.

The Weeknd en México 2026 ı Foto: IG: @theweeknd

¿Quién es la telonera para The Weeknd en el Estadio GNP?

Fue el año pasado que se confirmó la llegada del artista a tierras mexicanas como parte de su gira mundial, After Hours Til Dawn Stadium Tour. Las presentaciones prometen un alto nivel cinematográfico y la participación de una estrella internacional.

Y es que para el espectáculo, ha sido considerada Anitta, la famosa cantante brasileña que abrirá el show del artista principal ante miles de fanáticos. La celebridad se ha ganado el cariño del público con su estilo particular y sus bailes.

Las puertas del recinto se abren a partir de las 17:00 horas y si no te quieres perder a la telonera de lujo, lo recomendable es que llegues al recinto al menos una hora antes de que The Weeknd inicie con su set.

La famosa siempre se ha mostrado muy abierta a compartir con el público más que solo su música. Obtuvo la simpatía de miles gracias a sus declaraciones donde admitía haberse hecho varias operaciones estéticas.

La brasileña se posicionó como una personalidad muy reconocida entre el público mexicano gracias a sus colaboraciones con artistas internacionales como J Balvin y Peso Pluma; se decía que con este último mantuvo una relación bastante cercana.

Sin embargo, su éxito mundial llegó con la canción ‘Envolver’, donde se hizo muy popular un baile viral en el que la mujer movía las caderas con mucha habilidad y lograba bajar la mitad del cuerpo con habilidad.

Los asistentes al concierto de The Weeknd podrán disfrutar del sabor latino gracias a la presentación de Anitta, quien seguramente no se quedará atrás en nivel de producción para calentar los motores antes de que comience el show principal.