La llegada de The Weeknd a México está a pocos días de ser una realidad. El cantante estadounidense pondrá a vibrar a sus fans con el After Hours Til Dawn Stadium Tour, pues tendrá dos presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México (CDMX).
Pero la noche no termina con los conciertos del intérprete, en redes sociales ha circulado que habrá un after oficial pensado para que los fans de Abel pasen un momento increíble. Conoce la fecha y el lugar de este exclusivo evento que se realizará en la capital del país.
The Weeknd after oficial en CDMX: Fecha, lugar y boletos
De acuerdo con la página de X, antes Twitter, del grupo de fans oficial de México de The Weeknd, el after se realizará el miércoles 22 de abril, en los Campos Elíseos 290/A, ubicado en la colonia Polanco IV Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, 11550, Ciudad de México.
La cita es a partir de las 23:00 horas y sólo se permitirá la entrada de personas mayores de 18 años. El cover general es de $500 pesos mexicanos. Puedes comprar tus entradas en: THE WEEKEND OFFICIAL AFTER PARTY - Moneypool
Deberás descargar la app Moneypool, registrarte y pagar tu boleto. Tu entrada será enviada a tu correo electrónico para que el día del after accedas sin problema alguno.
Recuerda que los accesos generales están limitados a 200 personas, por lo que deberás darte prisa y adquirir tus boletos con anticipación.
La organización está a cargo de Hawk & Hxnny XO, quienes han preparado una experiencia pensada para los seguidores del artista estadounidense.
Si deseas conocer más información sobre el after oficial de The Weeknd en CDMX, te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes de @theweekndmx o preguntar directamente al club de fans mediante un mensaje en X, antes Twitter, Facebook o Instagram.
No te pierdas esta oportunidad de compartir tu amor por The Weeknd con otros cientos de fans al ser parte de este after.