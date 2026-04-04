SimiFest 2026 en México: Posible cartelera, fechas y lo que sabemos del festival

Mira la posible cartelera de la nueva edición de este festival

El SimiFest 2026 evoluciona de un fenómeno viral a un pilar de la industria musical en México con su tercera edición.

Para este año, la organización rompe la rutina al otorgar al público el poder de elegir al artista estelar.

La selección del cartel está en una competencia directa entre cinco potencias internacionales que representan lo mejor del rap, la psicodelia y la electrónica actual.

El mayor exponente del rap podría presentarse en el SimiFest 2026 ı Foto: Redes sociales

SimiFest Headliner 2026

Los artistas elegidos son de primer nivel y buscan darle gusto a los fans más exigentes de México, con ello, los nombres puestos en la mesa son de los más sonados, entre ellos:

Snoop Dogg: El referente histórico del hip hop de la Costa Oeste.

Tame Impala: El proyecto psicodélico de Kevin Parker, con una base de fans masiva en el país.

The Chemical Brothers: Maestros del big beat y los espectáculos visuales inmersivos.

MGMT: El dúo de synth-pop responsable de los himnos que marcaron a una generación.

Justice: La dupla francesa que regresa a la escena con su potente sonido electrónico.

Vota por tu favorito

Para asegurar que su artista favorito pise el escenario, los seguidores deben realizar acciones específicas en la cuenta oficial del festival, ya que cada interacción cuenta como un voto directo. La dinámica se lleva a cabo de la siguiente manera:

Intercambio de post: Voto para Tame Impala. Reacción con “me gusta”: Voto para Snoop Dogg. Escritura de comentario: Voto para MGMT. Reposteo de contenido: Voto para Justice. Guardado de publicación: Voto para The Chemical Brothers.

Más allá de la música, el SimiFest 2026 mantiene su enfoque en la responsabilidad ambiental y el impacto social. Aunque la sede y los días del evento se revelarán tras concluir la fase de votación, la expectativa es que esta entrega supere a las anteriores.

La edición anterior de este festival se llevó a cabo el sábado 29 de noviembre en Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Tomándolo como referencia, la edición de año puede llegar igualmente en los últimos meses del calendario.