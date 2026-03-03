Dónde ver EN VIVO y GRATIS el América vs FC Juárez de la Jornada 9 del Clausura 2026

El América quiere dejar atrás el doloroso 4-1 sufrido a manos de Tigres este miércoles 4 de marzo, cuando sea local contra FC Juárez en la continuación de la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, duelo a celebrarse en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Las Águilas del brasileño André Jardine quieren recomponer el rumbo y para ello deben imponerse a unos Bravos que llegan con la confianza renovada luego de que vencieron 3-1 al Atlas en su cotejo de la Fecha 8, lo que les permitió conseguir su segundo triunfo del campeonato.

Toca prepararse para la fecha doble. 💪🦅 pic.twitter.com/MX3AWGkxln — Club América (@ClubAmerica) March 2, 2026

El América llega al duelo ante FC Juárez ubicado en el octavo puesto de la clasificación del Clausura 2026 con una cosecha de 11 puntos, cuatro más de los que acumulan los Bravos, que marchan en el sitio 15 de la tabla, por lo que las tres unidades son vitales para capitalinos y fronterizos.

¿En qué canal pasan EN VIVO el América vs FC Juárez?

El partido entre América y FC Juárez se jugará este miércoles 4 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Vix.

Fecha : Miércoles 4 de marzo

Hora : 21:00

Estadio : Ciudad de los Deportes

Transmisión: Vix

📹 ACCESO BRAVO VS ATLAS | J8 pic.twitter.com/33WFM8sLIV — FC Juárez (@fcjuarezoficial) March 3, 2026

Posibles alineaciones de América y FC Juárez

AMÉRICA: Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja, Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado, Raphael Veiga, Isaías Violante, Brian Rodríguez y Henry Martín.

FC JUÁREZ: Sebastián Jurado, Jesús Murillo, Moisés Castillo, Alejandro Mayorga, Francisco Nevárez, Denzell García, Ramón Rodríguez, José Rodríguez, Homer Martínez, Ricardo Oliveira y Oscar Estupiñán.

América, casi imbatible ante FC Juárez como local

El América ha sido local siete veces contra FC Juárez con saldo positivo de cuatro juegos ganados, uno empatado y dos perdidos. Una de esas derrotas fue en el arranque de la era Jardine, cuando los de Coapa sucumbieron 2-1 ante los Bravos en el Estadio Azteca en la Jornada 1 del Apertura 2023.

La otra ocasión en la que los de la frontera dieron la campanada fue en la Jornada 4 del Clausura 2020 al imponerse 3-1 a los azulcremas en el Coloso de Santa Úrsula.

Las victorias del América en calidad de local contra FC Juárez ocurrieron en los Torneos Guard1anes 2021, Clausura 2022, Apertura 2022 y Clausura 2025, éste último por pizarra de 4-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

EVG