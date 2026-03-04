América es humillado por Juárez y pierde por segundo encuentro consecutivo en casa; Resumen y goles

El América fue humillado en casa por los Bravos de Juárez, pues el equipo de la frontera le propinó su segunda derrota consecutiva a las Águilas en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes por marcador de 2-1, con la segunda anotación en el tiempo de compensación de la parte complementaria.

No pasaron ni cinco minutos antes de que cayera el gol de los Bravos. José Luis Rodríguez corrió con la esférica por toda la banda izquierda y, cuando Luis Ángel Malagón salió para cerrarle el ángulo de disparo, el delantero panameño cedió la pelota para Jairo Torres, quien controló la de gajos y con un disparo potente venció el marco de los azulcremas.

El tiempo siguió su marcha y el América comenzaba a ser mejor en el Coloso de la Nochebuena, pero no encontraban la manera de empatar el encuentro en los primeros 45 minutos. Lo triste de este encuentro fue la fuerte lesión de Víctor Dávila, pues el chileno tuvo que salir en el carrito de las desgracias y fue trasladado de inmediato al hospital. Hay que esperar el parte médico del club para conocer la gravedad del golpe.

¡Ya está perdiendo el América! Juárez anota apenas a los cuatro minutos 😱⚽ #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/Wj3lcbnzJY — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 5, 2026

Inició la segunda mitad y André Jardine decidió mandar al terreno de juego a Alejandro Zendejas, quien se perdió el partido ante Tigres por lesión. El delantero mexicoestadounidense demostró ser el jugador diferente para las Águilas, pues al minuto 69 de juego, él mismo se creó el espacio dentro del área para sacar un disparo al primer poste de Sebastián Jurado y empatar el marcador.

Los azulcremas adelantaron líneas para ir en busca de la victoria, pero en el tiempo de compensación de la segunda parte descuidaron la zaga defensiva, algo que aprovechó Guilherme Castilho para rematar atrás del punto penal y, con un desvío de la defensa, logró el tanto de la victoria para los visitantes, que poco a poco se acercan a puestos de liguilla.

Con este resultado, el América se queda en la novena posición de la tabla general, fuera de los ocho primeros, una situación que empieza a preocupar a la afición azulcrema, pues se viene la recta final de la campaña y las Águilas no muestran una mejoría.

¡Zendejas rompió las redes! Zurdazo a ras de césped para poner el empate 🦅#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/mXdRGsM2U5 — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 5, 2026

El siguiente encuentro del América será el sábado 7 de marzo del 2026 cuando visiten la cancha del Estadio La Corregidora para medirse ante el Querétaro en la Jornada 10 del Clausura 2026, encuentro que podría devolverle la confianza a los azulcremas, pues los Gallos Blancos perdieron 4-0 ante el Monterrey.

Cabe recalcar que, además de la derrota de esta noche, la noticia sobre la salida de Paulo Victor del equipo para dirigir a la Sub-20 de Brasil también sacudió el nido de Coapa, pues el auxiliar y mano derecha de André Jardine ha sido una pieza fundamental en el club para conseguir el tricampeonato.

De igual forma, el conjunto azulcrema necesita un delantero centro urgentemente, pues se acaba de lesionar Víctor Dávila, Henry Martín volvió a ser baja por molestias y el único que queda sano en la plantilla es ‘La Pantera’ Zúñiga.

