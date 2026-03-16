Keylor Navas y Pumas, una novela cerca de terminar; las ofertas irresistibles que tiene el portero

Parece que la etapa de Keylor Navas en Pumas estaría llegando a su fin, esto luego de que se dio a conocer que el portero costarricense rechazó la primera oferta del equipo auriazul para renovar su contrato, de acuerdo con información de ESPN.

El citado medio señala que eso no es todo, pues el experimentado guardameta centroamericano ya tendría dos atractivas ofertas, una procedente de Europa y otra de la MLS, lo que complicaría su continuidad con los del Pedregal, con los que juega desde el Apertura 2025, pues ambos ofrecimientos son atractivos tanto en lo económico como en lo futbolístico.

¡Eduardo Saracho habló de Keylor Navas y su renovación!



El ex directivo auriazul está en CU para el Pumas vs Cruz Azul y esto dijo del portero. pic.twitter.com/Yhl7KB6GxW — Análisis Puma (@AnalisisPuma) March 15, 2026

Reportes de ESPN indican que la negativa de Keylor Navas a la primera oferta de renovación de parte de Pumas habría sido con la intención de conseguir una mejora salarial y otros términos en su tiempo de contrato.

Familia de Keylor Navas, clave para su continuidad en Pumas

El citado medio asegura que la esposa y los hijos de Keylor Navas están felices de vivir en México tanto por todas las comodidades que tienen aquí, como por la corta distancia que hay con Costa Rica, lo que facilita ir en vuelos cortos a su país de origen.

Eduardo Saracho, exvicepresidente de Pumas, afirmó que el portero costarricense siempre ha tenido la intención de extender su vínculo con la entidad universitaria.

“Él ha hablado que no depende de él. Sería poco ético hablar de una negociación en la que no estoy, pero lo que sí estoy cierto porque lo viví es que la intención de él siempre fue renovar”, señaló el exdirectivo auriazul previo al duelo de la Jornada 11 del Clausura 2026 contra Cruz Azul.

Keylor Navas, pieza clave para el buen presente de Pumas

Keylor Navas ha sido fundamental para el buen momento que vive Pumas en el Clausura 2026, el segundo torneo del cancerbero costarricense en la Liga MX.

El exportero del Real Madrid ha recibido 12 goles en 11 jornadas, además de que ha mantenido su arco imbatido en cuatro encuentros.

Su desempeño ha sido importante para que Pumas se ubique en la parte alta de la tabla en el Clausura 2026, pues el club dirigido por Efraín Juárez solamente ha perdido un partido en el torneo y tras 11 fechas disputadas ocupa el quinto lugar con 20 unidades.

EVG