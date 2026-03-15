Efraín Juárez asistió al América vs Mazatlán para espiar a las Águilas antes de enfrentar a los Pumas (VIDEO)

Los Pumas sacaron un importante empate ante el Cruz Azul en la Jornada 11 del Clausura 2026 y en la siguiente fecha se medirán ante el América en el Clásico Capitalino, por lo que el entrenador mexicano asistió al Estadio Ciudad de los Deportes para estudiar el planteamiento futbolístico de las Águilas.

El estratega Universitario fue captado por las cámaras de la transmisión en uno de los palcos del Coloso de la Nochebuena al lado de su hijo, quien lo acompañó esta noche al estadio para ver el América vs. Mazatlán.

Cabe recalcar que los Pumas llegarán al Clásico Capitalino como favoritos por sus buenos resultados en la temporada y el bajo nivel que muestra el conjunto dirigido por André Jardine, pero Efraín Juárez no deja de prepararse para el encuentro ante los azulcremas.

¡Captan a Efraín Juárez analizando al América en pleno partido vs Mazatlán! 👀#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/l3Adw6hIvi — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 16, 2026

Efraín Juárez tiene a los Pumas en puestos de liguilla en la Liga MX

A pesar de que quedaron eliminados en la primera ronda de la Concacaf Champions Cup, los Pumas se encuentran dentro de los ocho primeros lugares de la Liga MX gracias al gran trabajo que ha realizado Efraín Juárez con el conjunto Universitario.

Después de la Jornada 11, los auriazules presumen el quinto lugar de la competencia con 20 puntos, cosecha de cinco victorias, cinco empates y solo una derrota en el certamen y, en caso de seguir ganando en el Clausura 2026, los Pumas podrían seguir escalando en la tabla general.

Cabe recalcar que, desde hace dos años, los auriazules no llegan a la liguilla del futbol mexicano, pues fue en el Apertura 2024 la última vez que los Pumas disputaron la fiesta grande ante el Monterrey, pues las siguientes campañas quedaron eliminados en el play-in.

¿Qué le pasa a Efraín Juárez? Todavía “más frío” en postconferencia lo reitera… 🤦🏻‍♂️ Lo que debería hacer es todo lo contrario, promover que la UNAM sobran los valores.

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Pumas tendrá dos partidos seguidos de alto calibre

Los Pumas lograron sacar el empate ante el Cruz Azul en la cancha del Estadio Olímpico Universitario y sus dos compromisos que siguen serán de alto calibre, pues primero se medirán ante el América en el Clásico Capitalino el próximo 21 de marzo del 2026.

Después de medirse ante las Águilas, el conjunto de Efraín Juárez se prepara para afrontar su cotejo ante las Chivas en la cancha del Estadio AKRON, un encuentro que podría definir posiciones en la general, pues una victoria de los Pumas podría ponerlos aún más arriba en la tabla.

Mientras que su último encuentro en la campaña regular será ante el Pachuca el 4 de abril, después de eso los Universitarios conocerán su posición en la liguilla y a su rival en los cuartos de final de la fiesta grande.

DCO