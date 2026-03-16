Efraín Juárez no estaría ante el América por un festejo “ofensivo”

El festejo de Efraín Juárez al término del partido entre Pumas y Cruz Azul le saldría muy caro. Diversos medios de comunicación aseguran que el entrenador de los universitarios está bajo investigación de la Comisión de Arbitraje y una de las posibles sanciones sería la expulsión de un juego. El sábado, los de la UNAM chocan ante el América, por lo que se perdería el Clásico Capitalino.

Aunque aún no se publica nada oficial sobre la sanción de Efraín Juárez, el artículo 69 del Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol contempla varios castigos en este tipo de actitudes, que van desde las suspensiones hasta pagos monetarios.

"Aquí hay huevos hijos de puta".



JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA que pinche personajazo es Efrain Juárez, estará loquito, pero las cosas aveces le salen. pic.twitter.com/fhKsUmQhhr — 𝐬𝐚𝐮𝐥 🇧🇷 (@7ctcsCA_) March 15, 2026

“Los jugadores y/o integrantes del cuerpo técnico que realicen celebraciones con conductas, gestos o ademanes excesivos, inapropiados, obscenos, ofensivos, groseros, burlones o francamente antideportivos hacia el adversario o hacia el público en general, serán sancionados”, se puede leer.

Un caso no muy lejano es el de Martín Anselmi, mientras dirigía al Cruz Azul. El argentino tuvo gestos parecidos a los de Efraín Juárez y la Liga MX decidió sancionarlo de manera económica. Celebró el empate en el Apertura 2024 ante los Tigres en el último minuto.

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¿Cómo festejó Efraín Juárez con Pumas?

Cuando al medio tiempo parecía que el Cruz Azul era amo y señor del partido ante los Pumas, los de Efraín Juárez salieron con otra mentalidad al terreno de juego y en el segundo tiempo lograron empatar el 2-0 que tenían en contra.

Al término del encuentro, el entrenador de los auriazules fue con la afición y comenzó a gritar: “aquí hay hue…, hijos de p…, aquí hay hue…”, haciendo algunos ademanes con el cuerpo.

Efrair Juárez con gorra 🧢 quería pasar desapercibido al estadio Azulcrema ya que es su Próximo rival



Su Hija lo evidenció : Saludando, ¡Mira papá!



😂😂😂😂pic.twitter.com/cP6kyhkQSp — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) March 16, 2026

En conferencia de prensa, tampoco se quiso guardar nada y declaró sobre su festejo y lo que siente por su equipo, reconociendo que va encontrando el camino por el cual quiere que sigan jugando.

“Era un festejo con la grada porque se siente orgullosa. En este club sobran huevos. Apúntenle ahí: en este club sobran huevos”, recalcó. Según la sanción, puede rondar los 200 mil pesos mexicanos.

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