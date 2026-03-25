Raphael Veiga aprovecha la Fecha FIFA para irse de vacaciones a Miami y la afición del América explota contra él

Raphael Veiga llegó al América esta temporada para reforzar el ataque del equipo de André Jardine, pero la afición azulcrema aún no está convencida con el nivel que ha mostrado el brasileño en el campo de juego, pues antes de que llegara a la Liga MX se habló mucho de él por su gran nivel futbolístico en el Palmeiras, donde se le considera un ídolo.

Algunos aficionados de las Águilas no estuvieron de acuerdo con las fotos del ariete sudamericano y lo criticaron por sus malas actuaciones en el terreno de juego con el América, dejando comentarios como: “Vete a la Veiga, no has hecho ni madr... en el América”, “No estás jugando nada”, “Ojalá estas vacaciones te hagan ahora sí regresar y ponerte a jugar como nos contaron y enseñaron en videos”.

El delantero del América subió varias fotos, algunas de ellas en el Miami Open disfrutando del torneo y otras en las calles de Miami con una Cybertruck, además de los restaurantes a los que fue a comer durante su estancia en la ciudad de Florida.

Raphael Veiga y sus números desde su llegada al América

Raphael Veiga arribó a la Ciudad de México a principios de febrero para ser nuevo jugador del América y con ellos comenzar una nueva aventura en su carrera, ya que nunca había salido de su país para jugar en otro territorio, siendo el conjunto de Coapa su primer gran reto.

Desde su llegada a las Águilas, se hablaron muy buenas cosas del delantero brasileño; sin embargo, no ha demostrado esas cualidades con el conjunto que dirige André Jardine, sumando apenas tres goles y tres asistencias en once partidos disputados con el América en la Liga MX y la Concacaf Champions Cup.

Su último encuentro disputado del brasileño fue el Clásico Capitalino ante los Pumas, en el que fue sustituido al minuto 66 de tiempo corrido y en su lugar entró Vinícius Lima, dejando una calificación de 6.9 en las aplicaciones especializadas en marcadores, alineaciones y estadísticas.

Sale de la cancha Raphael Veiga e ingresa Lima (ambos de Club América) en el partido ante Pumas UNAM; transmisión de Univision/TUDN USA pic.twitter.com/A6ODJxA9Sz — lilboimx (@lilboimx) March 22, 2026

¿Cuándo es el siguiente partido de Raphael Veiga con el América?

El América tendrá dos semanas de descanso antes de seguir su participación en la Concacaf Champions Cup y la Liga MX, pues la derrota ante los Pumas no fue nada sencilla y cada vez el equipo de André Jardine muestra más carencias tanto en ofensiva como en defensiva.

Tras el parón por la Fecha FIFA, las Águilas viajarán a la Comarca Lagunera para enfrentar a Santos, el peor equipo de la temporada con ocho puntos y solo dos victorias conseguidas en el certamen, compromiso que se lleva a cabo el 4 de abril del 2026.

Será una oportunidad muy importante para los de Coapa de recuperar la confianza para lo que resta en la temporada, pues tienen que enfrentar a Nashville si quieren seguir en la contienda por el título de la Concacaf Champions Cup.

DCO