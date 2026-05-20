¿Quién es Ismael Rosario López Peñuelas, el árbitro que pitará la final de la Liga MX?

Ismael Rosario López Peñuelas será el encargado de impartir justicia en la final de la Liga MX.

Ismael Rosario López Peñuelas es uno de los nombres que apareció en la designación arbitral para la final de la Liga MX entre Cruz Azul y Pumas, pues el originario de Sinaloa será el encargado de impartir justicia en el cotejo de ida entre estas dos escuadras y estará acompañado de Enrique Isaac Bustos Díaz y Christian Kiabek Espinosa Zavala, quienes serán los dos abanderados del encuentro.

Ismael Rosario López Peñuelas cuenta con una amplia trayectoria en el balompié nacional, participando en distintas categorías como árbitro asistente en la Liga MX, algunos encuentros en la Liga de Expansión y torneos juveniles avalados por la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Ismael López Peñuelas en la ida y Daniel Quintero Huitron para la vuelta los árbitros designados para la gran final entre CAZ y Pumas. pic.twitter.com/q3gnH29y66 — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) May 19, 2026

Conoce más sobre el árbitro mexicano Ismael Rosario López Peñuelas

Ismael Rosario López Peñuelas es un silbante mexicano originario de Sinaloa; forma parte del cuerpo arbitral profesional de la Federación Mexicana de Futbol. Con 31 años, el juez central en la final de la Liga MX ha arbitrado en encuentros de primera división y fuerzas básicas; su carrera ha estado enfocada en el desarrollo técnico, reglamentario y físico.

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El árbitro mexicano tiene 31 años y nació el 2 de octubre de 1994, así que su signo zodiacal es Libra. Ismael Rosario López Peñuelas está casado con Edna Mercedes desde el 2015 y se desconoce si tiene hijos, pues ha mantenido su vida personal en privado.

No se sabe con certeza sobre su formación académica; lo que sí es de conocimiento público es que Ismael López Peñuelas cuenta con certificaciones relacionadas con el arbitraje profesional.

Ya hay árbitro para la final de ida entre Pumas y Cruz Azul. Ismael López Peñuelas será el encargado de impartir justicia pic.twitter.com/vFhqfiKjUz — Pumas En La Piel (@PumasELP) May 19, 2026

¿En cuántos partidos participó Ismael Rosario López Peñuelas como central?

Desde este Clausura 2026, Ismael Rosario López Peñuelas comenzó a figurar como árbitro central en el futbol mexicano y todos sus partidos en la Liga MX fueron como el juez principal del cotejo.

El silbante mexicano arbitró 10 encuentros en el Clausura 2026, mostró 38 tarjetas amarillas, cuatro al cuerpo técnico, y cuatro rojas; una de ellas, de igual forma, fue en el banquillo en un compromiso.

Con su gran actuación durante la fase regular y algunos partidos de la liguilla, Ismael Rosario López Peñuelas se ganó su lugar para impartir justicia en la final de ida de la Liga MX entre Cruz Azul y Pumas.

DCO