¡Heroica! Mexicana Natalia Botello se proclama campeona de la NCAA y hace historia (VIDEO)

La mexicana Natalia Botello se proclamó campeona en sable femenil de esgrima en la NCAA.

La esgrima mexicana Natalia Botello hizo historia este fin de semana al proclamarse campeona en sable femenil en la National Athletic College Association (NCAA), lo que sentó un precedente histórico para la Universidad de Ohio State, que no tenía títulos en dicha disciplina.

La deportista nacida en Tijuana, Baja California, dominó la competencia desde el comienzo de la misma, pues en la fase de grupos obtuvo 21 triunfos a cambio de dos derrotas. En las semifinales se impuso a Siohan Sullivan, de la Universidad de Notre Dame, por marcador de 15-11.

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Natalia Botello, la bajacaliforniana acaba de convertirse en CAMPEONA de Sable Femenil en la NCAA tras ganar la final 15-5 🏆



Vía: IG / ohiostatefencing pic.twitter.com/U0oA9g7F3v — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 21, 2026

En la gran final, la mexicana Natalia Botello se midió ante la estadounidense Magda Skarbonkiewicz, campeona panamericana, a la que venció 15-5 para lograr un título inédito para México y para la Universidad de Ohio State.

Lo que sigue para Natalia Botello tras este títulos

Después de este título en la NCAA, la esgrimista Natalia Botello tiene la mira puesta en formar parte de la selección nacional de México rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, desarrollarse en Santo Domingo del próximo 24 de julio al 8 de agosto.

En ese camino, Natalia Botello estará acompañada por la también bajacaliforniana Julieta Toledo, quien también pinta para ser otra de las cartas fuertes de México en la competencia regional.

Otros logros de Natalia Botello

No es la primera ocasión que Natalia Botello pone en alto el nombre de México. Su primer logro fue la medalla de plata que se colgó en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018.

La deportista de 23 años de edad puede presumir de ser la primera campeona mundial juvenil y triple medallista en esgrima para México. Eso no es todo, pues también campeona senior.

El gran rendimiento de Natalia Botello la coloca como una de las cartas fuertes de México rumbo a los próximos Juegos Olímpicos, los de Los Ángeles 2028.

Los destacados resultados de la esgrimista tricolor en torneos internacionales la colocan como una deportista a seguir en este ciclo olímpico.

EVG