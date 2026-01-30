Carlos Acevedo abandona el Pumas vs Santos tras fuerte golpe en el rostro y genera preocupación (VIDEO)

Carlos Acevedo recibió un fuerte golpe en la cara en el Pumas vs Santos.

Carlos Acevedo encendió las alarmas en Santos y en la Selección Mexicana luego de que recibió un fuerte balonazo en el rostro en el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 ante Pumas, motivo por el que tuvo que abandonar la cancha en el segundo tiempo.

Corría el minuto 69 del duelo en Ciudad Universitaria cuando Carlos Acevedo quedó tendido en el césped tras el duro golpe que se llevó al atajar con la cara un disparo de Juninho.

¡Carlos Acevedo sale de cambio tras la atajada que hizo con la cara! 🤕 #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/cEPaDqqb0V — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 31, 2026

El portero de Santos no pudo continuar en la cancha, motivo por el que se activó el protocolo de conmoción, y fue reemplazado por Héctor Holguín. El marcador ya iba 4-0 cuando el cancerbero suplente del Tricolor salió del terreno de juego. No hubo más anotaciones.

¿Cuántos goles ha recibido Carlos Acevedo en el Clausura 2026?

El mexicano Carlos Acevedo ha recibido 12 goles con Santos en las primeras cuatro jornadas del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El guardameta originario de Torreón, Coahuila, recibió tres tantos del Necaxa en la Fecha 1, otros tres del bicampeón Toluca en la segunda jornada, dos de los Bravos de Ciudad Juárez en la tercera y cuatro de Pumas en la cuarta fecha del campeonato.

Santos no ha informado hasta el momento el estado de Carlos Acevedo tras el brutal golpe en el rostro que sufrió en la derrota de 4-0 contra Pumas. Se espera que en el transcurso del fin de semana se revele cómo se encuentra el cancerbero del cuadro albiverde.

