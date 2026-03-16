¡OFICIAL! Ya hay fecha exacta de lanzamiento para el álbum del Mundial de Panini; conoce todos los detalles

Panini ya tiene la fecha para la preventa del álbum.

El álbum del Mundial de Panini es uno de los deseos más esperados por todos los aficionados del futbol y sobre todo por los coleccionistas, quienes saben que cada cuatro años la pasión por la Copa del Mundo crece con este preciado objeto.

Desde hace varios meses, la gente esperaba el anuncio oficial por parte de Panini y, a través de sus redes sociales, la marca dio a conocer que el 1 de abril inicia la preventa del álbum y de las estampas, por lo que los aficionados ya están ansiosos por comprarlo.

Panini ya tiene la fecha para la preventa del álbum. ı Foto: Instagram

Hay que recordar que en esta ocasión serán más selecciones, por lo que vendrán más estampas, pero también incluirán los estadios, mascotas, la Copa del Mundo, entre muchas otras sorpresas.

“La preventa comienza el 1 de abril. Sé de los primeros en unirte a esta experiencia. Mantente atento. 48 selecciones clasificadas. Leyendas, estrellas emergentes y momentos icónicos. Todo dentro del clásico álbum Panini. Un torneo. Una colección global. Todo empieza con Panini”, se puede leer en el mensaje que subió la cuenta.

Hace unos días, Panini lanzó la colección de tarjetas Adrenalyn XL y lo único que quiso adelantar la CEO de la marca en México, Marina Benavides Manilla, es que los sobres del álbum original tendrán un costo de 39 pesos.

🔥¡La cuenta regresiva ha comenzado!🔥

Una nueva era del coleccionismo futbolero está por llegar

La colección oficial de estampas Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya casi está aquí, celebrando el evento de fútbol más grande del mundo con una colección como ninguna otra pic.twitter.com/f0fWMH5tNG — Panini Sport México (@PaniniSportMx) March 16, 2026

Una de las sorpresas más grandes será saber qué jugadores de la Selección Mexicana aparecerán, pues con tantos lesionados será complicado que no se les escape alguno que ya tenía listo en el álbum para el Mundial de Norteamérica.

Grupo Panini es una editorial italiana fundada en 1961 por los hermanos Benito, Giuseppe, Umberto y Franco Panini. Ostenta el liderazgo mundial en el sector de los cromos y es el cuarto editor europeo en el sector de los jóvenes.

Los cuatro hermanos Panini varones se distribuyeron los papeles a la hora de crear el imperio de las estampas: Giuseppe como gerente general, Franco como administrativo, Benito en la distribución y Umberto como el técnico de la maquinaria que se encargó de la parte industrial, aún habiendo emigrado a Venezuela.