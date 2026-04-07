Cuauhtémoc Blanco amenaza a David Faitelson por sus últimas declaraciones: “te voy a poner una put…"

Hace unas semanas el comentarista David Faitelson aceptó la oferta de Poncho De Nigris para ser uno de los participantes en Ring Riyale 2 y pidió que su rival sea el exjugador del Club América Cuauhtémoc Blanco. La leyenda del futbol mexicano no le huyó al reto y aseguró que le pondrá una “pinch.. puti…” al comunicador.

Durante el programa Faitelson Sin Censura, el exfutbolista y ahora político aceptó pelear con David Faitelson, a quien amenazó y lanzó insultos. “Yo lo hago por una cuestión de darle dinero a los niños del Teletón, no me importaría noquearte por eso”, comentó Faitelson. “¿Con qué pinch.. armas?, te voy a poner una pinch... putia..., wey. Tú tienes familia cabrón. De por sí estás tontito, te voy a dejar más pendejit...“.

Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson hablan de una posible pelea de box entre los dos.



Cuauhtémoc: “Te voy a poner una p1nche put1z4 wey. De por sí estás tontito, te voy a dejar más p3ndejit0”.😳🔥 pic.twitter.com/pmt4qrIfnw — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) April 7, 2026

El conductor de TUDN solo se rió de las palabras de Cuauhtémoc Blanco. La única condición que puso el periodista es que la bolsa sea de 10 millones de pesos y que la totalidad del dinero se entregue a la fundación Teletón México.

Los “problemas” entre Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson empezaron el el 8 de marzo del 2003 tras un duelo entre Tiburones y Águilas, cuando el en ese entonces jugador le dio un golpe por la espalda al comunicador en el Estadio Luis “Pirata” Fuente de Veracruz. Ese incidente le trajo a Blanco una multa económica de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Cuauhtémoc Blanco dijo en el Posscass de Compass con Isaac Terrazas y Germán Villa, sus excompañeros en el América, que le pidió perdón a David por el golpe. El exjugador de la Selección Mexicana ha estado varias veces junto a David Faitelson en diversos espacios. Por el momento no se ha confirmado que la pelea entre Blanco y Faitelson en Ring Royale 2.

David Faitelson se pelea con un compañero de TUDN

Se encendieron los ánimos entre David Faitelson y Marc Crosas, quienes tuvieron una acalorada discusión en un debate derivado del empate entre América y Santos en el partido de la Jornada 13 del Clausura 2026.

El acalorado debate entre David Faitelson y Marc Crosas comenzó luego de que éste último le increpó por no criticar al dueño del América por el difícil momento del club. “No, él no tiene nada que ver. Pero te voy a decir una cosa, mi querido Crosas: A mí, a mí, me la pelas. Nada más para que sepas con quién tratas”, fue la contundente respuesta del periodista.

Lejos de que la discusión bajara, Marc Crosas le echó en cara a David Faitelson que con Efraín Juárez, entrenador de Pumas, fue muy severo por los festejos del timonel del cuadro auriazul, a lo que el periodista le dijo que no tiene hue...

“Pero tú, como un gran compañero de trabajo mío, me echas al dueño de la empresa encima. ¡Pues es que no tienes hue...! ¡Y no tienes hue...!, y te voy a ver después de la pausa para platicar tu y yo allí afuera", fue el amenazante mensaje que el periodista lanzó contra el exfutbolista del Barcelona.

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