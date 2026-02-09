Se armó la batalla campal en la NBA entre jugadores de Hornets y Pistons ¡SE DIERON CON TODO! (VIDEO)

Tensión fue lo que se vivió en la duela del Spectrum Center en el partido entre los Charlotte Hornets y los Detroit Pistons, pues fue en el tercer cuarto del partido cuando dos jugadores se encararon abajo de la red y se fueron a los golpes, pero los compañeros alcanzaron a detenerlos.

Jalen Duren se encontraba adentro de la pintura cuando fue detenido por Moussa Diabate con una falta. En cuanto los árbitros marcaron los dos tiros libres, estos dos basquetbolistas se encararon y fue el pivote de los Pistons quien soltó una cachetada al elemento de los Hornets.

Después de la bofetada, Moussa Diabate intentó regresarle la agresión a Jalen Duren; sin embargo, fue detenido por otro jugador de los Pistons, pero el alero de los Hornets no dejaba de buscar a su rival para propinarle un golpe. Tanto era el enojo del Diabate que logró soltarse y casi alcanza a agarrar a Duren cerca de una de las bandas.

Cuatro jugadores fueron expulsados del partido entre Hornets y Pistons

Después de que las cosas se calmaron entre Jalen Duren y Moussa Diabate, cada jugador se fue a una esquina, pero lo que nadie esperaba es que Miles Bridges saliera a escena y se fuera a los golpes con el jugador de los Pistons, ya que el alero se encontraba sentado en la banca.

Cuando todo se calmó, los árbitros comenzaron a tomar decisiones sobre lo ocurrido entre estos dos equipos, así que decidieron expulsar a dos jugadores por bando. Del lado de los Hornets, quedaron fuera Miles Bridges y Moussa Diabate, mientras que por parte de los Pistons abandonó la duela Isaiah Stewart y Jalen Duren.

Los videos de lo ocurrido comenzaron a dar la vuelta y ser tendencia en redes sociales, pues son pocas las veces que se ve un problema de este tipo en la NBA, pues es un deporte de contacto y con muchas palabras de por medio en cada jugada.

¿Los jugadores expulsados pueden recibir una sanción o multa?

Después de lo ocurrido en la duela de los Hornets, varios aficionados se preguntan si los jugadores expulsados podrían recibir una multa por lo ocurrido, pues casi llegan a los golpes en pleno partido.

El reglamento de la NBA dice que “independientemente de que dicho jugador sea expulsado o no, el Comisionado podrá imponerle una multa que no exceda los 50 mil dólares y/o una suspensión a su exclusivo criterio”.

Además, en los puntos posteriores especifica que “durante un altercado, todos los jugadores que no participen en el partido deberán permanecer cerca de su banquillo. Los infractores serán sancionados con una suspensión sin goce de sueldo por un mínimo de un partido y una multa de hasta 50.000 dólares”.

