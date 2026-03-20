Keylor Navas renueva con Pumas y deja un mensaje que inspira a los fans: “en un equipo grande”

Los Pumas, previo al Clásico Capitalino ante el América, hicieron oficial la renovación del portero Keylor Navas, quien se queda hasta 2027 y que en conferencia de prensa lanzó un mensaje para los aficionados universitarios.

Navas, quien tiene un año más de contrato con opción a extender uno más, dijo que él, el cuerpo técnico y los jugadores de Pumas están trabajando para lograr el tan ansiado título.

El presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González y el vicepresidente deportivo, Antonio Sancho, hacen oficial la renovación de nuestro portero, líder y capitán, Keylor Navas con Pumas. 🤝



Keylor y su familia han realizado la renovación en el Estadio Olímpico… pic.twitter.com/XDLIctlNYp — PUMAS (@PumasMX) March 20, 2026

“Cuando uno está en un club grande no puede pensar en otra cosa que no sea solo ganar. Los grandes proyectos no se hacen de un día para otro. Me ha tocado estar en grandes proyectos y sé lo que cuesta. Yo sé que estamos trabajando por buen camino. Uno siempre tiene la ilusión de ser campeón y ojalá que podamos darle ese regalo a toda la afición que nos apoya y que se lo merece”, dijo.

Sobre el proceso de renovación, Navas Gamboa dijo que él siempre quiso mantenerse en el Club Universidad y que hubo disposición de todas las partes para llegar a un acuerdo.

“Fueron tres charlas muy rápidas, en donde había un club y un jugador que querían continuar”, dijo. El arquero de Costa Rica dijo que una de las claves para buscar alargar su contrato es que su familia está bien en México y la buena relación con Efraín Juárez.

🐾 ¡LA PORTERÍA DE PUMAS TIENE NOMBRE Y APELLIDO, SE LLAMA KEYLOR NAVAS!



¡Es oficial! La historia continúa. Nos emociona anunciar que nuestro capitán líder, Keylor Navas, ha renovado su compromiso con los Pumas de la UNAM. 🇨🇷🧤



Desde su llegada, el portero costarricense ha… pic.twitter.com/GaVZXfekfZ — PUMAS (@PumasMX) March 20, 2026

“Firmar me llena de tranquilidad. Fue fácil porque mi familia está bien. Con Efra estamos bien, con el cuerpo técnico, con los compañeros. Es un grupo de trabajo increíble a nivel humano”, comentó.

Desde que llegó a Pumas, Keylor Navas quedó identificado con todo lo que rodea a la institución, además que hay un buen ambiente con el resto de la plantilla.

“Siempre dije que quería seguir aquí. Para mí el sentirme bien, el estar feliz, desde que llegue al club. Tanto los compañeros como Efra y todo el cuerpo técnico me han tratado increíble”, señaló.

📸 La galería @CervezaTecate de la Jornada 11 está aquí 👊



Un partido complicado en donde luchamos con mucha garra, y pusimos todo el corazón y espíritu universitario. ⚽️🧠🐾#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/1hkshHeoeV — PUMAS (@PumasMX) March 16, 2026

Como mencionó al inicio, una de las metas es conseguir el título de liga, el cual se le niega a Pumas desde el lejano 2011, pero que confía que pueda llegar gracias a la “unión de grupo”, que es “difícil de ver en otro lugar. Entonces para mí eso es sumamente importante”.

Para terminar, la leyenda latinoamericana reiteró que está feliz de seguir siendo parte del Club Universidad.

“Cuando no se encuentra feliz y tranquilo, solo queda darle las gracias a Dios por la oportunidad de poder seguir con las mismas ganas como lo hemos hecho hasta ahora”, apuntó.

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