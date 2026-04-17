Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido América vs Toluca; Jornada 15 del Clausura 2026

La Jornada 15 del Clausura 2026 continúa con un duelo clave entre el Toluca y el América, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, ya que las Águilas necesitan una victoria obligatoria para pelear por un puesto en la liguilla del futbol mexicano.

Por su parte, el Toluca ya tiene su lugar asegurado en la fiesta grande del balompié azteca, pero también quieren ganar para lograr una mejor posición en la tabla general de cara a la liguilla, pues están en busca del tricampeonato con Antonio Mohamed al frente del club.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Estamos listos para mañana. 🦅



Sigamos yendo juntos, Águilas. Luchemos por nuestros objetivos. ⚽️👊 pic.twitter.com/GnJETWVfmQ — Club América (@ClubAmerica) April 18, 2026

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido América vs Toluca

El partido entre el América y el Toluca se jugará este sábado 18 de abril del 2026, en el Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través del Canal 5. También estará disponible en TUDN y ViX.

Fecha: sábado 18 de abril del 2026

Hora: 21:10

Estadio: Azteca

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Posibles alineaciones del América vs Toluca

AMÉRICA: Rodolfo Cota, Ramón Juárez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja, Jonathan dos Santos, Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, Brian Rodríguez, Raphael Veiga y Pato Salas.

TOLUCA: Luis García, Santiago Simón, Siego Barbosa, Bruno Méndez, Everardo López, Jesús Gallardo, Helinho, Nicolás Castro, Franco Romero, Jesús Angulo y Paulinho.

Gran momento para recordar estas joyitas del 9️⃣ y 2️⃣6️⃣ 😮‍💨🔥 pic.twitter.com/TDtOC6qeJ4 — Toluca FC (@TolucaFC) April 17, 2026

América llega a este encuentro eliminado de la Concachampions

El equipo dirigido por André Jardine viene de caer a manos del Nashville en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, mientras que los de Antonio Mohamed intentarán seguir con los buenos resultados en la temporada y vencer a las Águilas de visita en el Estadio Azteca.

Este partido también representa la oportunidad para ambos clubes de sumar una victoria más a su cuenta personal e intentar escalar posiciones en la tabla general de cara al inicio de la liguilla del futbol mexicano, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Clausura 2026 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 15 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO