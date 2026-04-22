¿A qué se dedica José Miguel Bejos? Estas son sus empresas

El empresario mexicano José Miguel Bejos será el nuevo dueño del Atlas FC, por lo que este cambio y su adquisición se hará oficial este jueves durante la Asamble ade Dueños de la Liga MX.

Luego de que se sortearan varios nombres para la posible adquisición del equpo de futbol con sede en Guadalajara, se confirmó que será José Miguel Bejos quien contará con los derechos del Atlas.

La adquisión confirmada este martes por Alejandro Irarragorri en las instalaciones del Atlas, y de acuerdo con el presidente del Consejo de Administración, esta transición terminará con la multipropiedad por parte de Grupo Orlegi.

De ser confirmada y aprobada la adquisición este jueves, en cuanto se termine el traspaso administrativo Atlas FC podrá pepararse para debutar en el torneo Apertura 2026 bajo el liderazgo de un nuevo dueño.

En esta tierra nacimos y a ella pertenecemos desde hace 109 años. La historia de Guadalajara y de la AKD, van de la mano, por eso en esta Foto Oficial CL26, rendimos homenaje desde el Museo Cabañas, a una ciudad que es nuestra, junto a abonados y Payito, refuerzo de lujo. ❤️🖤 pic.twitter.com/SVIpRutBsh — Atlas FC (@AtlasFC) January 27, 2026

¿Cuáles son las empresas de José Miguel Berjos?

José Miguel Berjos es un empresario mexicano de 49 años de edad que es vicepresidente de Grupo PRODI en México, y que también fue vicepresidente de la Compañía Inversora Corporativa (CIC).

De acuerdo con la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del MIT (SA+P), CIC fue fundado por la familia de Berjos, y se dedica a operar dentro del sector de la construcción, publicidad exterior, transporte público, aeronáutica y actividades marítimas.

“Entre sus logros más destacados durante su gestión en CIC se encuentra el diseño y la construcción del Mexipuerto Ciudad Azteca, el primer desarrollo urbano de alta calidad orientado al transporte público en México” apunta SA+P.

Grupo PRODI ha tenido varios clientes destacados, pues ha construido plataformas de producción petrolera para Petróleos Mexicanos (Pemex), diversos proyectos para el Gobierno Federal, gobiernos estatales, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

José Miguel Bejos ı Foto: Especial

El economista mexicano es socio fundador y presidente del Cosejo Administrativo de Imágenes y Muebles Urbanos (IMU), una empresa dedicada a la venta de espacios publicitarios de aeropuertos y la vía pública en México.

Es miembro del Consejo de Administración de Grupo Mexicano de Aeronáutica (GMA) incluyendo empresas como Bell Helicopter Mexico y Servicio Técnico Aéreo México (STAM).

Actualmente también es el presidente ejecutivo de Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), lo que le brinda experiencia en la presidencia de clubes deportivos.

José Miguel Bejos también es presidente de Mota-Engil México, la unidad mexicana de la constructora portuguesa especializada en infraestructura, ingeniería, construcción de carreteras y gestión de residuos.

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