¡Otro que se va! Selección sudamericana convoca a una de las grandes joyas de México

Se acerca una nueva Fecha FIFA y las selecciones empiezan a sacar sus listas de convocados, una de ellas la de Venezuela, que en sus llamados para los juegos amistosos de octubre incluyó a un jugador mexicano, Ángel Azuaje, quien es una de las grandes joyas de la Liga MX y que está siendo seguida de cerca en Sudamérica.

Ángel Amhed Azuaje García es jugador de los Pumas de la UNAM, un defensor central de 21 años de edad, 1.81 metros de altura y un físico ideal para un zaguero que busca consolidarse en la máxima categoría del balompié azteca y en especial en un equipo que ha tenido a grandes defensores.

¿Por qué Ángel Azuaje puede jugar en Venezuela?

Ángel Amhed Azuaje García nació en Monterrey, pero su padre es de Venezuela e incluso vivió varios años de niño en el país sudamericano, por lo que al contar con las dos nacionalidades, Ángel Azuaje puede optar por jugar ya sea por el Tricolor o por la Vinotinto, pero ha comentado que él quiere representar a la nación de su papá.

“A mí me gustaría jugar con la Vinotinto, la verdad sí, claro que sí, para mí siempre ha sido el sueño estar en el primer Mundial que dispute Venezuela, pero al final del día esto es futbol y uno no sabe lo que va a venir el día de mañana y aunque el corazón me diga una cosa, sé que futbolísticamente uno debe decidir con cabeza fría y si México ofrece mejor aprendizaje, yo sé que tomaré la decisión correcta”, dijo Azuaje en entrevista con Análisis Puma.

Ángel Azuaje pudo jugar beisbol

La vida de Ángel Azuaje pudo ser muy diferente, pues su padre, Alexander Azuaje, es cronista de beisbol e intentó que su hijo jugará pelota, pero nunca se le dio bien, por lo que cambió la manopla por los tacos y se dedicó de lleno al futbol.

Ángel Amhed Azuaje García nació en Monterrey, México, pero se fue a vivir a Venezuela de niño, aunque regresó a suelo tricolor para acompañar a su padre, quien es narrador del Rey de los Deportes con los Toros de Tijuana en verano y con los Charros de Jalisco en invierno.

Ahora, el jugador de los Pumas, pero que empezó en las inferiores de Tijuana, recibe su convocatoria a los partidos amistosos de Fecha FIFA de octubre y ya sea ante Argentina o Belice se podría dar su esperado debut con la Vinotinto.

