Alana Flores vs Gala Montes: Así fue la espectacular entrada de la influencer en Supernova Strikers: Orígenes (VIDEO)

Alana Flores, la favorita para ganar la pelea estelar, realizó una espectacular entrada al ring de Supernova Strikers: Orígenes para iniciar su combate ante la actriz mexicana Gala Montes.

Junto a todo su equipo, la creadora de contenido regiomontana se hizo presente en el Palacio de los Deportes en busca de seguir invicta como boxeadora, una misión difícil ante una rival como Gala Montes.

Los aficionados que se dieron cita en el recinto para disfrutar en vivo del evento de boxeo se levantaron de su butaca y comenzaron a gritar cuando Alana Flores fue anunciada en el sonido local y caminaba en el pasillo para llegar al cuadrilátero.

Después de cuatro peleas entre creadores de contenido y cinco presentaciones de reconocidos artistas como Christian Nodal, llegó el momento de la pelea estelar del Supernova Strikers: Orígenes, donde Alana Flores ya dio el primer golpe a Gala Montes con la tremenda entrada que protagonizó para llegar al ring.

Para algunos, este espectáculo fue mejor que el que organizó Alana Flores para su entrada en La Velada del Año 5, donde la influencer regiomontana mostró su amor por la cultura mexicana y cantó frente a 90 mil personas el Cielito Lindo.

El video de la entrada de ‘Alana la Rana’ al cuadrilátero de Supernova Strikers: Orígenes se hizo viral en segundos en las redes sociales, por el tremendo acto que la mexicana realizó antes de amarrarse los guantes, ponerse la careta y escuchar el primer campanazo para el primer asalto.

Alana Flores va en busca de su cuarta victoria como boxeadora y de mantener su invicto, ya que en las tres ocasiones pasadas que se ha subido al cuadrilátero salió con la mano en alto en territorio internacional. Cabe recalcar que es la primera vez que la creadora de contenido pelea en su país.

Su primer combate fue en La Velada del Año 4, haciendo equipo con Ama Blitz; tiempo después se enfrentó ante Mav en Colombia en el evento Stream Fighters y la última fue hace unos meses en la quinta edición de La Velada del Año, enfrentando a la creadora de contenido española Ari Geli.

DCO