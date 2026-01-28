Carlos Trejo denuncia que lo discriminaron en hotel Safi por su ropa | VIDEO

Carlos Trejo, el Cazafantasmas, denunció en redes sociales que vivió discriminación en un hotel en Monterrey, previo a la presentación de su pelea estelar contra Alfredo Adame en el evento Ring Royale.

El motociclista y escritor publicó un video en sus redes sociales en las que señaló cuáles fueron los malos tratos que recibió por parte del hotel, acciones que lo llevaron a abandonar el lugar y por supuesto reclamarle al personal.

Así discriminaron a Carlos Trejo por su ropa

En el video Carlos Trejo se acerca a una señorita que trabaja en el hotel y afirmó que el fue a desayunar al restaurante del hotel, pero el mesero le dijo que no podía estar ahí porque ofendía a los demás comensales con su ropa. El famoso llevaba una playera sin mangas con el estampado de la portada de su libro Cañitas.

Discriminan a Carlos Trejo por ir Vestido como Payaso en Monterrey; No aguanto más él Viejo Ridículo y así de va a otro Hotel; ¿Cómo quiere ser tratado con ese atuendo? Nadie ha visto a sus Fantasmas. pic.twitter.com/OP8jNNIUKa — Héctor Coronado🎙️ (@HctorCoronadoM1) January 28, 2026

“No me gusta que discriminen a la gente. Vine a desayunar y un mesero me dice que no puedo desayunar que porque puedo ofender a las personas”, señaló el famoso.

Carlos Trejo mencionó que no deberían de discriminar, sino unirse entre mexicanos. “Qué vergüenza que traten así a la gente”.

El famoso dijo que daría su comentario contra el hotel en las entrevistas que tenía programadas ese día previo al anuncio de su pelea con Alfredo Adame.

Asimismo, indicó que se iría a hospedar al hotel de enfrente ante los malos tratos, aunque la empleada del lugar se disculpó con el Cazafantasmas, él abandonó el lugar.

En redes sociales, el video de Trejo dividió opiniones, ya que mientras algunos lo defendían otros, entre ellos Alfredo Adame, acusaron que no iba bien vestido.

Carlos Trejo y Alfredo Adame van a pelear en el Ring Royale, el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey, este 27 de enero se anunció la pelea, será una de las estelares del evento de boxeo.