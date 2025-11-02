Aldo de Nigris recuerda la muerte de su tío Antonio de Nigris: ‘No me querían decir’ | VIDEO

Aldo de Nigris habló sobre la muerte de Antonio ‘Tano’ de Nigris, quien era su tío y falleció en noviembre del año 2009 por un problema cardiaco. El joven creador de contenido reveló cómo sobrellevó el fallecimiento del deportista cuando era un niño.

Aldo de Nigris habla de la muerte de Toño de Nigris

Durante su entrevista con Yordi Rosado, Aldo de Nigris habló abiertamente sobre la muerte de su tío Toño de Nigris. Sobre eso, el famoso contó: “Yo lo viví siendo un niño, tenía 10 años. Estábamos en McAllen y no me querían decir lo que había sucedido”, compartió.

“El tío fue el primero en ser futbolista , tu primer ídolo. Desde los dos años me tenían con la playera de los Rayados apoyándolo, viéndolo”, recordó sobre la cercanía que tenía la familia con el deportista.

Sobre eso, cuenta que le sorprendió que de pronto vio a todos sus familiares llorando por la inesperada noticia: “Les preguntaba y no me decían hasta que me dijeron ‘se murió Toño’. Ahí empecé como loco a llorar, a chillar. Fue algo muy fuerte”.

“Yo creo que al inicio no lo entiendes, pero sí es fuerte ver a toda tu familia mal. Todos la sufrieron”, compartió, “creo que nunca se va a llegar a entender la muerte [...] A veces hasta te enojas con la vida o con Dios...”, agregó.

Aldo también menciona que fue impresionante ver la respuesta por la muerte de Tano, quien tenía el cariño de miles de personas, lo que llevó a que su funeral fuera cubierto por varios medios de comunicación.

“Me acuerdo que llegué a verlo en el ataúd, despedirme un poco. Es algo muy fuerte, pero ya con el tiempo vas asimilándolo”, dijo al mencionar la importancia de mantenerse fuerte en esos momentos de adversidad.

En ese sentido, Aldo de Nigris mencionó la importancia de “agradecer porque el tiempo que lo disfrutaste fue un regalo de Dios”. De este modo, el influencer muestra su perspectiva sobre la vida y la muerte, tras vivir el fallecimiento de Toño de Nigris.