Roberto Carlos sufre accidente automovilístico en grabación de programa de tv

El famoso cantante Roberto Carlos tuvo un accidente durante la grabación de un programa especial en Brasil, lo que dejó preocupados a sus fans.

A través de un comunicado subido en las redes sociales oficiales, se dio a conocer que el músico tuvo un pequeño accidente en carro durante la grabación del especial de Año Nuevo de TV Globo.

“Les informamos que, durante las grabaciones del especial de fin de año de TV Globo, Roberto Carlos sufrió un accidente automovilístico leve. Fue atendido en el hospital de Gramado y dado de alta poco después, sin mayores complicaciones”, se lee en el mensaje en redes.

“Agradecemos sinceramente las muestras de cariño y les aseguramos a todos que los involucrados se encuentran bien”, concluye el mensaje.

Hasta el momento, Roberto Carlos no se ha pronunciado directamente al respecto, pero sus fans quedaron tranquilos al saber que el artista se encuentra bien.

Comunicado sobre el accidente de Roberto Carlos ı Foto: Especial

¿Quién es Roberto Carlos?

Roberto Carlos Braga, nacido el 19 de abril de 1941 en Cachoeiro de Itapemirim, en el estado de Espírito Santo, Brasil, creció en un entorno humilde como el menor de cuatro hijos de Robertino Braga, un relojero, y Laura Moreira, una costurera.

Su infancia estuvo marcada por una tragedia temprana: a los seis años, el 29 de junio de 1947, fue atropellado por una locomotora de vapor, lo que resultó en la amputación de su pierna derecha por debajo de la rodilla.

Desde entonces, ha utilizado una prótesis, un hecho que no solo forjó su resiliencia, sino que también influyó en su empatía hacia temas de discapacidad, como se evidencia en su apoyo a campañas de la ONU en los años 80. Descubierto por el compositor Carlos Imperial, Roberto mostró inclinaciones musicales desde joven, aunque inicialmente soñaba con ser ingeniero o médico, reflejando un comienzo modesto lejos de las luces del estrellato.Su entrada al mundo de la música se dio a mediados de la década de 1950, cuando comenzó a cantar en programas radiales y televisivos en Río de Janeiro.

En los primeros años de los 60, intentó incursionar en la bossa nova, grabando sencillos sin gran éxito, hasta que el auge del rock and roll y la influencia de The Beatles lo catapultaron al movimiento Jovem Guarda, del cual se convirtió en líder indiscutible junto a Erasmo Carlos y Wanderléa.

Este fenómeno juvenil, transmitido por la TV, lo posicionó como el “Rey” del pop brasileño, con hits como “Historia de un gato” en 1963 y el álbum Jovem Guarda en 1965. Participó en películas como Roberto Carlos e o Diamante Cor de Rosa (1970), consolidando su imagen como ídolo romántico y rebelde, comparable al Elvis Presley de Brasil.

El ascenso internacional de Roberto Carlos fue meteórico: vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en el artista latinoamericano más exitoso. Ganó el Festival de San Remo en 1968 con “Canción para ti”, el único latino en hacerlo hasta 2008, y grabó en inglés, español, italiano y francés, expandiendo su alcance a mercados hispanohablantes con álbumes como Si el amor se va (1989), que le valió un Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino.

Colaboraciones icónicas, como “Puedes llegar” para los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 junto a Julio Iglesias y Gloria Estefan, y su MTV Unplugged en 1994, lo inmortalizaron. En Brasil, llenó estadios como el Maracaná en 2009 con 70,000 personas, y recibió honores como la Gaviota de Plata en Viña del Mar (2011) y Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación (2015).