Roberto Carlos regala flores y nostalgia en la Arena CDMX | VIDEOS

La noche del sábado, el romanticismo volvió a apoderarse de la Arena Ciudad de México con el regreso del legendario cantante brasileño Roberto Carlos, quien ofreció un concierto cargado de nostalgia, clásicos inolvidables y un emotivo gesto hacia sus seguidores al repartir flores durante varios minutos entre los asistentes.

Poco después de las 21:00 horas, el artista apareció en el escenario vestido con su característico traje claro, desatando una ovación de miles de personas que acudieron para escuchar las canciones que han marcado generaciones. El recital formó parte de su Tour México 2026, con el que el intérprete reafirma el profundo vínculo que mantiene con el público mexicano.

Desde los primeros acordes, la atmósfera se llenó de romanticismo con temas emblemáticos como “Emociones”, “Qué será de ti”, “Cama y mesa” y “Detalles”, piezas que el público coreó de principio a fin, convirtiendo la Arena en un enorme coro colectivo.

A lo largo de casi dos horas de espectáculo, el cantante brasileño recorrió algunas de las canciones más representativas de su repertorio, incluyendo “Lady Laura”, “Cóncavo y convexo”, “Amada amante”, “El gato que está triste y azul” y “Un millón de amigos”, confirmando por qué es considerado uno de los grandes íconos de la música romántica en América Latina.

Sin embargo, uno de los momentos más memorables de la velada llegó hacia el final del concierto. Fiel a una tradición que lo ha acompañado durante décadas, Roberto Carlos comenzó a lanzar rosas al público. Durante aproximadamente media hora, el artista recorrió el escenario entregando flores mientras los asistentes extendían las manos para recibir ese símbolo de cariño que se ha convertido en una de sus marcas personales.

La escena fue una mezcla de emoción y gratitud: parejas abrazadas, fanáticos cantando y teléfonos capturando el instante en el que el intérprete correspondía al amor de su audiencia con cada rosa lanzada desde el escenario.

Con más de seis décadas de carrera, Roberto Carlos volvió a demostrar que su música sigue viva en el corazón del público mexicano. Entre aplausos, coros multitudinarios y un mar de flores en el escenario, el cantante dejó claro que su legado romántico continúa intacto y que su conexión con México permanece tan fuerte como siempre.

🎤🌹 ¡Romanticismo al máximo en la Arena CDMX! Roberto Carlos hizo vibrar a miles en su Tour México 2026, cantando clásicos como Emociones, Detalles y Un millón de amigos, mientras repartía rosas entre sus fans durante media hora. Un concierto que reafirma por qué sigue siendo un… pic.twitter.com/rRv2TJ67TO — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 15, 2026

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FGR