¿Quién es David Jonsson, el actor que protagonizará Black Panther III?

Marvel anunció que se realizará la entrega de la tercera película de Black Panther; además, introdujo a David Jonsson como el protagonista e hijo de T’Challa para continuar con el legado de Wakanda.

Este 2026 durante la Comic-Con de San Diego, California, Marvel presentó una sorpresa que era muy esperada por muchos, pues la firma de Pantera Negra continuará con Jonsson en la pantalla grande.

El rey de Wakanda que era interpretado Chadwick Boseman; quien perdió la vida en 2020 por cáncer de colon y dejó su legado para que los seguidores y amantes de la película puedan continuar disfrutando de este mundo dentro de Marvel.

¿Quién es David Jonsson?

David Jonsson nació el 4 de septiembre de 1993 en Londres, Inglaterra, tiene 32 años y ganó el premio Black British Theatre Awars en 2021, el premio a Mejor Actor en una obra de teatro en 2022, el Premio Estrella Ascendente en 2025, y el Premio Robert Altman en 2026.

Estudió en la Real Academia de Arte Dramático (RADA) y debutó su carrera actoral dentro del teatro, y posteriormente pasó a aparecer en la pantalla chica en 2018, y en 2023 en la pantalla grande.

Jonsson es conocido por su actuación en la serie Industry, y por aparecer en Rye Lane, Alien: Romulus y en The Long Walk.

La filmografía de David Jonsson incluye los siguientes títulos:

Callejón de centeno 2023, en la que interpreta a Dom

Alien: Romulus 2024, en la que interpreta a Andy Carradine

Bonhoeffer 2024, en la que interpreta a Frank Fisher

La larga caminata 2025, en la que interpreta a Pete McVries

Basurero 2025, en la que interpreta a Taylor

La película Black Panther III se estrenará el 15 de diciembre del 2028, y además de que se diera a conocer el pasado 25 de julio que David Jonsson será el protagonista, también se sabe que Winston Duke será de nueva cuenta M’Baku.

En este tercer título, que será rodado con celuloide de formato grande, el hijo de T’Challa aparecerá continuando la historia alrededor del trono de Wakanda, por lo que se espera que al igual que las otras películas esta sea un gran éxito y un nuevo trampolín para la carrera de Jonsson.

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