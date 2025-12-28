Encuentran sin vida a familiar desaparecida de Itzel Barro, la esposa del Capi Pérez

Itzel Barro, creadora de contenido y esposa de El Capi Pérez, recurrió a las redes sociales este fin de semana para pedir ayuda por la desaparición de una familiar llamada Nataly Monserrat González Barro, de 30 años de edad.

La joven familiar de Itzel Barro fue vista por última vez en Cancún, Quintana Roo el pasado 25 de diciembre, por lo que se pedía ayuda para localizarla. Ahora, una nueva publicación revela que fue encontrada sin vida.

Encuentran sin vida a familiar desaparecida de Itzel Barro, la esposa del Capi Pérez ı Foto: IG

“Muchas gracias a todas las personas que compartieron la información de Nataly Monserrat González Barro. Ya fue localizada, desafortunadamente ya no está más con nosotros. Por indicaciones de la familia, no se compartirán detalles. Agradecemos su compresión y discreción”, se lee en el mensaje.

Como reacción de sus seguidores, los mensajes se llenaron de comentarios de Internautas que lamentaron la noticia y desearon pronta resignación a la familia de la joven que llevaba varios días desaparecida. Destacaron también el deseo de la familia de no compartir mayor información del fallecimiento.

El pasado sábado, Itzel compartió la ficha de búsqueda de su familiar, emitida por el protocolo ALBA en Quintana Roo, se indicaba que Nataly medía 1.65 metros de altura, pesaba aproximadamente55 kilos y era de tez morena clara. Entre sus señas particulares, destacaban varios tatuajes.

Tras darse a conocer que la mujer fue encontrada sin vida, Itzel Barros eliminó las primeras publicaciones donde pedía ayuda para encontrar a la chica, posiblemente para evitar generar confusión y poder atravesar su duelo sin tanta atención mediática.