Javier Bardem se pronuncia sobre conflicto en Medio Oriente en los Oscar 2026: ‘Una guerra ilegal’

Durante la alfombra roja de los Premios Oscar 2026 el actor español Javier Bardem portó dos insignias sobre su traje llenas de significado, pues estas representan un mensaje claro y directo en contra del conflicto que continúa activo en Oriente Medio.

Javier Bardem destacó en una breve entrevista que los pines que estaba utilizando este domingo era exactamente el mismo que utilizó en 2003 durante “la guera ilegal de Irak.”

El actor que da vida a Rubén Cervantes en el filme F1 la película, dijo que los está portando de nueva cuenta, 23 años después, como forma protesta en contra del conflicto bélico que se encuentra activo en Medio Oriente.

“Y aquí estamos, 23 años después de nuevo con una guerra ilegal, creada por Trump y Netanyahu, que ha creado demasiado daño. Demasiadas personas inocentes están siendo asesinadas y bombardeadas” dijo Javier Bardem.

Haciendo referencia al pin que portaba debajo del letrero en el que se puede leer la leyenda “No a la guerra”, Javier Bardem dice que se trata del símbolo de resistencia de las personas de palestina, Handala.

In protest of the war with Iran, Javier Bardem wears the same pin he wore in 2003 to the #Oscars to protest the war with Iraq. He explains it's meaning to TheWrap: pic.twitter.com/qUE5d6LJ5X — TheWrap (@TheWrap) March 15, 2026

¿Quién es Handala y por qué lo usan en Palestina?

Handala es un personaje creado pr el palestino Naji al-Ali en 1969 debido a la guerra árabe-israelí que comenzó en 1967, y en este se puede observar a un niño que es un símbolo para la lucha palestina y la resistencia a la ocupación que persiste actualmente.

Debido a que la guerra árabe-israelí, los ataques armados y los bombardeos en Gaza continúan hasta la fecha, las personas han retomado la figura de Handala no solamente en Palestina, sino alrededor del mundo como símbolo de protesta contra el genocidio palestino.

De acuerdo con la información que se conoce, Handala no sólo es un símbolo de protesta, sino que está basado en Ali, quien tenía 10 años cuando fue obligado a mudarse junto con su familia debido al desplazamiento forzado en Palestina de 1948.

Origen y significado de Handala ı Foto: Especial

El comienzo del desplazamiento de los residentes de Palestina a causa de la creación del Estado de Israel es conocido como Nakba, que significa catástrofe, pues este periodo es considerado para los palestinos como tal.

Handala recibe su nombre por una planta que únicamente crece en Medio Oriente, pues la planta handal cuenta con raíces tan profundas que incluso si estas son arrancadas el handal siempre vuelve a crecer.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.