¿Qué pasó con Queen Buenrostro y Brandon Castañeda? Ella lo acusa de violencia y él responde | VIDEO

Queen Buenrostro compartió en redes sociales su experiencia de supuesto abuso recibido de parte de su ex novio, Brandon Castañeda. La influencer compartió diversas fotos y videos, además que reveló que está en proceso su denuncia contra el famoso.

¿Qué pasó entre Queen Buenrostro y Brandon Castañeda?

La famosa creadora de contenido generó preocupación entre sus seguidores después de que en su cuenta de Instagram, compartió una serie de historias en las que señala a su ex pareja de agresión y violencia.

“Por mucho tiempo tuve miedo”, expresó la famosa en sus historias, admitiendo que no sabía cuál sería la reacción del público ante su revelación, sobre todo porque dijo haber negado la agresión en el pasado “por estar tan cegada por el amor que le tenía”.

La joven compartió diversas fotos de los golpes en el rostro y brazos que habría recibido por parte de su ex, mostrando incluso su mano sumamente hinchada por las presuntas agresiones.

“Yo sé que mucha gente va a salir a reírse, ya no me importa”, señaló y expresó que su ex “es un manipulador y un narcisista” que la ha culpado de las veces que la habría agredido. “Amé tanto que esta es la única forma de no volver”, expresó.

Queen Buenrostro comparte el video de la agresión y más pruebas

En ese sentido, la joven compartió un video en que podemos ver la pelea entre los famosos, donde él admite haberla golpeado ya que ella no lo dejaba irse. “Púdrete y te vas a la mier...”, expresa el joven bastante molesto mientras ambos tratan de hablar. “Te lo merecías wey, te mereces algo peor”, añade el hombre.

Además, se dirigió a Brandon al decirle que no le puso una mano encima que no fuera para detenerse de las agresiones de él. La joven añadió otras fotos de moretones, así como su celular quebrado, asegurando que esto sucedió el pasado viernes 11 de abril. “Le quiero pedir una disculpa pública a todas las mujeres que han pasado por lo mismo”, expresó.

Así reaccionó Brandon Castañeda a las acusaciones

A través de su cuenta de Instagram, el creador de contenido lanzó un mensaje a la influencer, a quien le escribió: “Más de un año amenazándome con subir tu video y lo único que puedo decirte por ahora es gracias porque ahora más que nunca por fin me siento liberado de ti”, expresó.

Ante ello, la joven reaccionó con un breve comentario: “Lo que tengas que decirme, dicelo a mi abogado. Disfruta la carcel bb”, expresó.

Para finalizar, Brandon Castañeda dedicó un mensaje a sus seguidores, pidiendo tranquilidad por la situación y aseguran que “pronto conocerán el verdadero rostro” de Queen Buenrostro.