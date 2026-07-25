Así fue la entrada de Natalia MX en La Velada del Año 6

La Velada del Año 6 no solo reúne algunos de los combates más esperados entre creadores de contenido, también se ha convertido en un espectáculo donde cada entrada al ring forma parte del show. Una de las más esperadas por los aficionados mexicanos fue la de Natalia MX, quien hizo su aparición para enfrentar a la streamer española Clersss.

Natalia MX apareció en el escenario en una presentación sencilla con la canción de “Pasa las horas”, lo que provocó la reacción inmediata del público presente en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España.

Desde que comenzó su recorrido rumbo al ring, los asistentes aplaudieron su entrada, convirtiendo su presentación en uno de los momentos más comentados del evento.

La creadora de contenido mexicana lució un outfit en colores rosa y blanco, un detalle que rápidamente comenzó a viralizarse entre los usuarios en redes sociales.

Natalia MX protagonizó uno de los combates femeninos más esperados de La Velada del Año 6, evento organizado por Ibai Llanos que reunió a streamers, influencers y creadores de contenido de distintos países en una cartelera que mezcló boxeo amateur con espectáculos musicales.

Natalia MX ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Natalia MX?

Natalia García, mejor conocida en internet como Natalia MX, es una creadora de contenido mexicana que ha ganado popularidad gracias a sus transmisiones en vivo y publicaciones relacionadas con videojuegos, entretenimiento y estilo de vida.

Con el paso de los años ha construido una amplia comunidad en plataformas como Twitch, TikTok e Instagram, donde comparte momentos de su día a día, retos y colaboraciones con otros influencers. Además, también es conocida por su participación como presidenta del equipo Cuervos dentro de la Queens League Américas, proyecto impulsado por la Kings League.

El peso oficial de Natalia MX:



55.4kg pic.twitter.com/m6WgVPAqIh — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 24, 2026

Natalia MX representó a México en La Velada del Año 6

Desde que Ibai presentó oficialmente la cartelera, Natalia MX inició una intensa preparación física y deportiva para llegar en las mejores condiciones al combate frente a Clersss.

Durante varias semanas compartió con sus seguidores imágenes y videos de sus entrenamientos, mostrando su evolución dentro del boxeo y dejando claro que buscaba competir al máximo nivel en el evento.

La Velada del Año se ha consolidado como uno de los espectáculos más vistos en plataformas digitales, combinando peleas entre creadores de contenido con actuaciones musicales y una producción de gran formato.

En esta sexta edición se llevaron a cabo diez combates con representantes de distintos países, entre ellos México, que contó con Natalia MX y Samy Rivers como parte de la cartelera.

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MSL