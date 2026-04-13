¿Quién es el freestyler Efraín Jesús Reeve Rivera, El Menor, del video que causa polémica?

Efraín Jesús Reeve Rivera, freestyler mejor conocido como El Menor, se convirtió en el campeón del Red Bull Batalla que se llevó a cabo este fin de semana en Chile.

El joven rapero venció a sus oponentes por unanimidad y se llevó el trofeo y el gran título, sin embargo, durante la competencia le recordaron su turbio pasado con el video íntimo que se le filtró en las redes sociales y que lo dejó al descubierto. Si bien fueron pocas referencias las que le hicieron a eso, no se fue limpio y se lo recordaron.

Sobre todo Valles-T no dudó en sacar el video en las rimas contra su contrincante y se le fue duro, pero como la competencia fue en Chile, el público chileno le dio su respaldo a su compatriota El Menor.

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¿Quién es Efraín Jesús Reeve Rivera, El Menor?

Efraín Jesús Reeve Rivera es un rapero y freestyler conocido como El Menor, nació el 4 de noviembre de 2002, por lo que tiene 23 años, este 2025 cumple 24 años.

El Menor empezó a rapear desde muy niño, en una entrevista contó que él recibió un gran apoyo de un amigo suyo, quien le enseñó métricas de la música para aplicarlas en sus batallas de freestyle.

Efraín ha cautivado al público, ya que su estilo para rapear es uno de los más llamativos con el que se ha ganado el respeto en la comunidad de freestylers.

Ha participado en FMS Chile, FMS Internacional, FMS World Series, y en la Red Bull Batalla de los Gallos, en sus ediciones nacionales como internacionales.

El joven rapero es un gran fan del ánime, pues le llaman la atención las historias en las que pelean y sobreviven. Por otra parte, también confesó que su programa favorito de la televisión es El Chavo del 8.

¿Por qué le dicen El Menor?

El propio Efraín Reeve contó en una entrevista que su sobrenombre lo obtuvo porque cuando empezó a rapear en las calles era el más chiquito de todos, así que sus compañeros le comenzaron a decir El Menor y se le quedó como su nombre artístico.