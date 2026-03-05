Britney Spears fue hospitalizada tras ser arrestada; esto se sabe

La cantante Britney Spears fue arrestada por conducir en estado de ebriedad, por lo que ya se dieron a conocer más detalles de su detención y se sabe que la celebridad terminó en el hospital.

La noche del 4 de marzo la cantante conducía en estado de ebriedad, por lo que fue detenida por la policía, la artista se encontraba en su vehículo cerca de su casa.

Sin embargo, la policía la detuvo y se la llevó arrestada. Se supo que la intérprete de “Baby one more time” pasó toda la noche en los separos hasta que pagó una fianza para poder salir en libertad en la mañana de este 5 de marzo.

Pero el medio estadounidense TMZ publicó más información y reveló que Britney Spears fue hospitalizada tras haber sido detenida.

¿Por qué hospitalizaron a Britney Spears tras ser arrestada?

Según TMZ, la cantante Britney Spears fue arrestada y posteriormente fue llevada a un hospital, pero ella se encontraba bien, sino que solo la trasladaron al nosocomio para hacerle la prueba de cuánto alcohol tenía en la sangre.

Britney Spears fue detenida por conducir en estado de ebriedad ı Foto: AP / Especial

Luego de que le hicieron las pruebas la cantante regresó a la estación de policía alrededor de las 3:00 am, pasó ahí tres horas más, hasta que a las 6:00 am la artista pagó su fianza y se pudo ir a su casa.

Por el momento Britney Spears no ha hablado respecto a lo que sucedió tras haber sido arrestada.

La cantante no había estado en polémicas de este tipo desde hace años, actualmente lo que más había dado de qué hablar era por sus extraños videos que publicaba en Instagram bailando con poca ropa.

Además, de que su libro autobiográfico causó revuelo al revelar cómo vivió varios episodios de su vida que la marcaron, uno de esos momentos fue su mediático romance con Justin Timberlake. La cantante reveló que el también cantante la obligó a abortar, pero ella sí quería tener al bebé, por estas revelaciones,Justin fue funado por toda América.