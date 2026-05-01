La reciente destitución de Catalina Vallejos como representante de Miss Universo La Reina ha generado un intenso debate en el mundo del espectáculo y el modelaje. Más allá de la polémica, miles de usuarios de redes sociales han mostrado interés en conocer más sobre su identidad, trayectoria y vida personal.

La modelo no es una figura desconocida, su nombre ha estado presente en la televisión chilena, en certámenes de belleza y en plataformas digitales, donde ha construido una comunidad con su más de un millón de seguidores.

¿Quién es Catalina Vallejos? Edad, estatura, de dónde es...

Catalina Alejandra Vallejos Sepúlveda, conocida popularmente como Cata Vallejos, nació el 10 de octubre de 1989 en Santiago de Chile, Chile, por lo que actualmente tiene 36 años.

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Su estatura es de aproximadamente 1.70 metros, característica que le ha permitido destacar en concursos de belleza como Miss Universo La Reina y en su carrera como modelo.

Catalina Vallejos inició su camino en el mundo del espectáculo en 2009, cuando ganó el certamen Miss ATP de Viña del Mar, lo que la proyectó hacia otros concursos y eventos de este tipo. Sin embargo, su salto a la fama en televisión llegó en 2010 al integrarse al programa juvenil Calle 7, donde se convirtió en una de las participantes más populares y logró ganar dos temporadas.

Además, Catalina ha trabajado como actriz en series de tv como Témpano y Aquí mando yo, siendo un rostro medianamente conocido en la pantalla chica chilena. Con el tiempo, expandió su influencia hacia las redes sociales, donde acumula más de 1.7 millones de seguidores en Instagram, con quienes comparte contenido sobre fitness, estilo de vida y viajes.

Sobre su vida personal, se sabe que ha mantenido relaciones amorosas muy públicas con figuras del espectáculo de su país como el animador Karol Lucero y el actor argentino Nacho Di Marco.

Actualmente, Catalina Vallejos comparte su vida en Buenos Aires, Argentina, junto al futbolista chileno Pablo Galdames, con quien mantiene una relación pública. Han publicado varias fotografías juntos en redes sociales como Instagram luciendo muy enamorados.