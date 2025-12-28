Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 28 de diciembre 2025?

Los atletas de Exatlón México regresan a la competencia después de una semana de gran impacto emocional porque algunos de los participantes recibieron a sus familiares.

Sin embargo, los atletas se enfrentan a un nuevo desafío y los fans quieren saber quién podría salir eliminado hoy en el programa.

¿Quién sale eliminado hoy de Exatlón México?

Este domingo no hay ningún eliminado de Exatlón México, Antonio Rosique explicó en esta semana que solo se jugarán Supervivencias este domingo.

Cabe recordar que cada año en la época de fiestas decembrinas la producción no elimina a nadie del programa como un tipo regalo o pausa para que los deportistas.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas de Exatlón México jugarán doble supervivencia esta noche, esta seman atípica tendría a muchos deportistas instalados en el próximo duelo de eliminación.

Los rojos ya no quieren seguir perdiendo, Mati Álvarez dijo que ya está cansada de perder constantemente, pues hasta ella ha tenido malos momentos en esta temporada.

El golpe más duro para la escuadra escarlata fue haber perdido el juego por la Navidad con el cual ya no tuvieron la posibilidad de ver a sus familiares, los azules fueron los que tuvieron la fortuna de recibir a sus seres queridos y darles ese lavantón de energía que necesitaban.

Los rojos tampoco quieren seguir perdiendo porque la mayoría de las supervivencias las han ganado los azules, por lo que la mayoría de los deportistas que están instalados en el duelo de eliminación próximo son los rojos.