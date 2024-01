Yeri Mua exige que Dani Flow se disculpe con las mujeres o no saca canción con él

Luego de las polémicas declaraciones de Dani Flow en las que le reguetonero se lanza contra las feministas y las llama criminales, Yeri Mua se pronunció al respecto y manifestó su apoyo a las mujeres.

La influencer señaló que a ella también la estaban cancelando porque anunció su próxima colaboración con Dani Flow, además de que es la invitada a la gira del cantante de Irapuato.

Entonces los usuarios comenzaron a atacar a Yeri Mua y a cuestionarla sobre por qué está colaborando con el reguetonero a quien acusan de misógino y machista.

Pero la creadora de contenido y también cantante no se quedó callada y aseguró que su colaboración y presentaciones con Dani Flow quedaban canceladas si el intérprete de “Las que no tienen papá” no se disculpa con las mujeres.

“Aquí lo dejaré claro: si no veo una disculpa sincera ante las declaraciones en contra literal hacia la mujer, NO SALDRÁ JAMÁS LA CANCIÓN NI HABRÁ NINGUNA PARTICIPACIÓN, es OBVIO. La pregunta aki es x q me funan a mi ????”, fue el mensaje que escribió Yeri Mua en la red social de de X.

Mensajes de Yeri Mua sobre el caso de Dani Flow Foto: Especial

La veracruzana pidió que ya no la involucraran en la polémica y que la dejaran en paz, pues ella no está inmiscuida en temas tan delicados como en el que está Dani Flow.

Asimismo, los usuarios también ataron a Bellakath, quien colaboró con Dani Flow en su exitosa canción “Reggaetón Champagne”, pero la intérprete de “Gatita” no se ha pronunciado al respecto de la polémica.

Conciertos de Dani Flow con Yeri Mua

Yeri Mua tiene planeado presentarse con Dani Flow el próximo 14 de marzo en el Pepsi Center; el 15 de marzo en Guadalajara; el 16 de marzo en Monterrey, la participación de la Bratz fue anunciada el 22 de diciembre, pero al parecer esto se podría cancelar por los comentarios de Dani.

Hasta el momento ninguno de los artistas, ni Ocesa han anunciado que Yeri Mua ya no estará en este evento como invitada especial.