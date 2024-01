¡Lo vuelve a hacer! Dani Flow llama 'criminales' a feministas y no cree que Rix sea abusador

Dani Flow volvió a causar polémica, pues el reguetonero realizó un live en Instagram para hablar de los comentarios en los que lo están cancelando por defender a Rix y por lanzarse contra las feministas.

El cantante de “Las que no tienen papá” realizó una transmisión en vivo y arrancó fuerte, pues leyó una pregunta de un usuario que le cuestionó por qué es amigo de “un violador”, en referencia a Rix, quien fue acusado de abuso sexual por parte de Nath Campos, además de que el youtuber se declaró culpable y está en el registro de agresores sexuales de las autoridades de la Ciudad de México.

“Yo no considero que tenga ningún amigo violador, así como tú crees que pasó, yo creo que no pasó. Es como si yo te juzgara por creer que sí pasó cuando no hay pruebas. No creo que sea un violador, si yo creyera que es un violador jamás lo tomaría como amigo a esa persona”, dijo Dani Flow refiriéndose a Rix.

El reguetonero dijo que le querían echar encima el movimiento feminista, pues aseguró que le gustaría formar parte no indirectamente porque tiene una hija. Aseguró que cree que el feminismo es positivo para la mujer.

Sin embargo, dijo que sostiene lo que dijo en el podcast sobre el feminismo, pues contó que el día que grabó ese programa estaba enojado porque cuando iba de camino para hacer el episodio se enteró que unas feministas habían destruido el negocio de dos señoras.

Señaló que no se la hace la manera correcta de manifestarse, indicó que por las mujeres que vandalizan no se escucha las voces de otras personas.

“Están apagando la voz de lo que realmente es feminista. Imaginate que a mi hija la violaran y la justicia no hace caso y ella decide salir a marchar y la atención se la llevan las mujeres que queman el negocio de otra mujer. Estoy en contra de las rucas que destruyen cosas de otros hombres y mujeres que no tienen la culpa de nada. Me enojan mucho… son mujeres delincuentes y le quitan la voz a las mujeres que están levantando la voz por algo que realmente sucedió", dijo Dani Flow en su live.

Dani Flow solo se arrepiente de un comentario

Dijo que de lo único que se arrepiente de lo que mencionó en el podcast fue cuando dijo que las mujeres que queman “ni rucas deberían de llamarse”, después de eso, comentó que todo lo que platicó en el programa lo sostiene.

El cantante mencionó que está dispuesto a tener un debate con una feminista para conocer mejor de qué se trata el movimiento.

Dani Flow dijo que no le importa que lo cancelen, pues está defendiendo sus ideas y señaló que si en este momento se termina su carrera, tampoco lo tienen preocupado, pues se dedicaría solamente a hacer beats para otros artistas.