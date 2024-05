Danna Paola da concierto... y nadie va; así se ve el evento completamente vacío (VIDEO)

Danna Paola se convirtió en una de las famosas más detestadas de toda Latinoamérica desde que dijo que prefería de España sobre México y que mandó a su horda de fans a hostigar a una señora porque no le quiso regalar su username en Twitter.

Y tal parece ser que sus acciones ya están teniendo severas repercusiones en su carrera, pues Danna Paola ofreció un concierto que trascendió por estar completamente vacío.

A través de redes se viralizó un video hecho por una joven identificada como Antonella Torres, quien registró cómo fue el triste concierto de Danna Paola en Ecuador, nación donde al parecer la mexicana con aspiraciones a española no es nadie relevante.

En el video, la joven graba el lugar donde se desarrollaría el concierto de Danna Paola, el cual está completamente vacío.

"Pagamos 25 dólares por Danna Paola, estaba vacío. Tenía que empezar a las 20:00 y salió a las 22:30 horas", señaló la usuaria en su video. Por si fuera poco, la joven señaló que Danna Paola salió tarde a su show, lo cual no le encantó a sus pocos fans ecuatorianos.

"La verdad me dio pena porque el show está increíble. Yo pagué 25 dólares para la entrada general y nos pasaron a VIP. Éramos súper pocos comparado al aforo", añadió.

Como era de esperarse, los fans se burlaron de lo sucedido y afirmaron que Danna Paola no llenó por sus recientes polémicas, a las cuales al parecer no van a ser perdonadas pronto.

"Recién me enteró que iba a dar un concierto", "Danna Paola ya no tiene el mismo impacto", "Lo que pasa es que le juega en contra su forma de ser" y "Ella no es tan conocida, por eso tenía poca gente", “Eso le pasa por andar incitando al odio y andar de malinchista, que bueno” y “Ya se está muriendo su carrera, brindemos”, señalaron.