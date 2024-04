Danna Paola retrasa el estreno del video oficial de 'Atari': 'Es una tonteria' señalan usuarios

Danna Paola retrasó el estreno de el video oficial de su canción "Atari", después de indicar a sus fanáticos que no se siente completamente enamorada del mismo y por este motivo, ha decidido que no saldrá hasta dentro de un poco más de tiempo para que terminen de ajustar algunos detalles.

Danna Paola ha buscado la reinvención de su estilo desde que salió su disco Childstar, cuyas canciones fueron bien recibidas por parte de su audiencia y estaba lista para atacar una vez más en los charts, ahora con el videoclip de "Atari", una canción de su nuevo disco que ya había interpretado en momentos anteriores durante recientes presentaciones y que mencionó era de sus favoritas.

Danna Paola retrasa el estreno de "Atari"

A pesar de que la famosa ya había compartido un clip previo de "Atari", de un momento a otro cambió de opinón y les hizo saber a sus seguidores que retrasaría el lanzamiento oficial: "Estoy trabajando en darles lo mejor de mí. Childstar es el proyecto más importante de mi carrera" aseguró Danna Paola respecto a los motivos por lo que ha decidido no sacar el video oficial de la canción.

"La verdad no quisiera compartir un video con el que no estoy 100 feliz con ciertos detalles" aseguró e indicó que esto no le había sucedido con anterioridad, además de culpar a mercurio retrógrado como el responsable de esta inseguridad por parte de la artista. Finalmente, les indicó a sus dreamers que sigue trabajando en el mismo y que cuando llegue el momento, sabe que amarán el resultado.

"Les tengo algo muy ácido" reveló Danna al final de su comunicado e indicó que la sorpresa llegaría a las 19:00 horas de México. Esta terminó por ser el visualizer de "Amor Ácido", lo cual no terminó de satisfacer a sus seguidores, quienes esperaban algo más.

Usuarios reaccionan al restraso de "Atari"

No es la única vez que Danna Paola ha tenido problemas al momento de publicar su contenido o arrancar con alguna fecha, pues en momentos pasados incluso tuvo que mover las fechas de sus conciertos porque no llegaron los elementos necesarios para el escenario que planeaba.

Los usuarios de redes sociales no fueron ajenos a este detalle y por ese motivo, algunos reaccionaron con molestia al comunicado de Danna "Si fuera su fan me daría coraje, c*ga que esté cancelando cualquier cosa", "3 años y no tienen ni el video del focus track listo?", "neta que pésimo equipo tienes,no estrenarlo el mero día que salió el álbum, anunciar el vídeo y luego retrasarlo definitivamente no es una buena idea" y "Siempre le pasa algo y siempre culpa al universo de su falta de profesionalismo, falta de un buen equipo y de tomar la decisión de trabajar con su novio que ni un éxito tiene menos le hará un éxito a Danna Paola".

Reclaman a Danna Paola por posponer el estreno de Atari X

Por otro lado, los fanáticos de la artista se mostraron comprensivos con la famosa, puesto que señalaron que Danna Paola es una persona muy perfeccionista, motivo por el cual no les sorprende que retrase el estreno del video oficial de "Atari" si no le ha terminado de agradar.