Danna Paola revela por qué se quitó su segundo nombre: 'He vivido a través de un personaje'

Danna Paola se ganó el repudio y asco de una gran cantidad de México cuando mandó a todos sus serviles fans a acosar a una señora para que le diera su username de Twitter, por lo cual fue acusada de ser una falsa feminista y relegada a ser una farandulera más dadora de cringe, a la cual además se están refiriendo María Belén, la Patito Feo y con otros nombres de sus personajes de telenovela.

En medio de toda la polémica, Danna Paola reveló por qué decidió quitarse su segundo nombre y ser referida únicamente como Danna, username que nunca podrá tener en Twitter.

De acuerdo con la que “María Belén” dijo en una charla, Danna Paola fue el nombre que le fue asignado para darse a conocer en el mundo de las telenovelas cuando era niña; dijo que cuando era una infante nunca le preguntaron si estaba de acuerdo que fuera conocida así, además de que confesó que nunca le gustó el nombre de Paola, por lo que, tras hacer un viaje de introspección, decició cambiar… y ser una nefasta con la pobre Danna de Twitter.

“¿Por qué me llamo Danna Paola? Nunca me ha gustado mi segundo nombre, lloraba, entonces siempre he vivido a través de un personaje que me crearon”, dijo María Belén.

Danna Pola agregó que su nuevo disco “Child Star” es una recopilación de todas sus vivencias cuando fue una estrella infantil, pero también de toda su vida.

“Qué mejor manera de saber que este proceso oscuro que estoy viviendo tiene que ver mucho con mi niñez, entonces estoy básicamente haciendo las paces y a parte estoy creando dentro de mi oscuridad algo muy luminoso”, remarcó la ahora conocida como María Belén.